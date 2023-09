Il 3 settembre 1965 i Rolling Stones sono già un fenomeno. Se ne accorgono gli stessi Mick Jagger e Keith Richards, che dopo la prima tappa in Irlanda nel gennaio precedente trovano un Adelphi Theatre saturo, pronto ad esplodere e con un pubblico raddoppiato e carico. La band sale sul palco e con gli Stones ci sono le telecamere. Lo show farà parte del progetto Charlie Is My Darling, un documentario sul tour partito dopo il lancio del disco Out Of Our Heads.

Dopo appena 12 minuti di show, però, scoppia il caos. Mick Jagger si muove in lungo e in largo con le maracas per monitorare la situazione. Di fronte a lui i ragazzi e le ragazze saltellano, gli tendono un braccio per cercare un contatto, alcuni si muovono nervosamente per controllarsi. Brian Jones cerca di fare altrettanto, usa il tamburello e lo alterna alla chitarra, poi compare qualcuno. Un ragazzo sale sul palco e cerca di abbracciarlo, poi diventano due. Diventano tre. Jones viene circondato, e così succede a Mick Jagger. Il pubblico invade totalmente il palco e non c’è forza di sicurezza che riesca a contenere l’invasione.

Mick Jagger cade. Sono passati appena 12 minuti di spettacolo e i Rolling Stones sono costretti ad abbandonare il palco. Come riporta l’Irish Central, l’episodio porterà a un radicale cambiamento dei dispositivi di sicurezza da impiegare durante i concerti. Il fenomeno rock’n’roll è ormai entrato nella massa, e i concerti di artisti e band sulla cresta dell’onda non possono essere sottovalutati in termini di spazio, sicurezza e dispiegamento di forze. Per questo arrivano nuovi protocolli, più adatti ai concerti degli artisti più famosi e soprattutto più sicuri sia per le star che per il pubblico, talvolta troppo sovraeccitato per limitarsi a osservare il proprio artista preferito.

