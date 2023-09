Su WhatsApp ci sono diverse funzioni che permettono di garantire massima privacy al proprio account e molti utenti apprezzano queste possibilità. Oltre quindi alle varie innovazioni per migliorare la comunicazione con i vari contatti, su WhatsApp si ha modo di evitare che altri possano guardare l’ultimo accesso sull’app, conoscere se in quel momento si è online o la visualizzazione di un messaggio. Tutte limitazioni per garantire maggiore privacy a chi chiaramente decide di attivarle, ma cosa fare se si vuole conoscere comunque l’ultimo accesso di un contatto di quest’ultimo? Esiste un trucco che farà sapere quando un contatto ha effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp, anche se questa informazione è normalmente nascosta.

Dritte su WhatsApp per risalire all’ultimo accesso sull’app degli utenti a settembre 2023

Andiamo oltre gli ultimi report sugli aggiornamenti dell’app, dunque. Ci sono due passaggi da effettuare per conoscere tale informazione. Il primo riguarda la creazione di un gruppo con il contatto in questione: aprire WhatsApp, toccare l’icona della matita situata in basso a destra dello schermo, selezionare “Nuovo gruppo”, aggiungere il contatto pertinente e dai un nome al gruppo, convalidare la creazione del gruppo premendo il pulsante verde situato in alto a destra dello schermo.

Chiaramente è possibile aggiungere più contatti se si ha intenzione di conoscere l’ultimo accesso di più persone su WhatsApp. Il secondo passaggio riguarda l’invio di un messaggio all’interno di questo gruppo e bisogna attendere il contatto lo legga. Una volta che avrà letto il messaggio, sarà possibile conoscere l’ora in cui è stato visualizzato. Si può poi infine anche eliminare il gruppo dopo aver ottenuto le informazioni necessarie.

Bisogna però sapere come questo trucco per visualizzare l’ultimo accesso di un contatto che ce l’ha normalmente nascosto, funziona solo se il contatto in questione non disabilita anche le conferme di lettura per i messaggi. In quest’ultimo caso infatti non sarà comunque possibile conoscere l’ora del suo ultimo accesso su WhatsApp. In realtà è bene rispettare la privacy di ogni utente, se si decide di attivare tutte queste funzioni relative alla privacy avrà le sue buone ragioni.

Continua a leggere su optimagazine.com