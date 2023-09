Da qualche mese è approdato sul mercato il Samsung Galaxy S23, ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, già oggetto di interessanti offerte che sono davvero irrinunciabili. Se state pensando di acquistare un nuovo flagship, consigliamo di approfittare dell’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S23, dispositivo Android che può contare su uno sconto da non lasciarsi scappare. Sono passati circa tre mesi dal suo approdo sul mercato e già si ha modo di notare un calo di prezzo importante che potrà far capitolare qualche utente ancora incerto sull’acquisto.

Inatteso abbassamento nel weekend per il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon: dettagli della nuova offerta

Altra promozione, dopo quella esaminata nei giorni scorsi. Approfondendo l’offerta di quest’oggi proposta dal famoso sito di e-commerce, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 20% abbondante sul prezzo di 838 euro, arrivando quindi al costo attuale di 665 euro. C’è un risparmio di circa 90 euro da non lasciarsi scappare, anche perché si tratta del modello Phantom Black da ben 256GB di memoria interna. Una ROM che potrà garantire l’accumulo di ogni tipo di file sul proprio smartphone, senza preoccuparsi di occupare troppo lo storage interno.

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 sarà spedito nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, senza dimenticare la presenza di un ottimo comparto hardware capitanato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Da non sottovalutare il comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da sensori da 10 e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine non manca l’ottima batteria da 3900 mAh con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless rapida a 15W. A voi la scelta finale.

