Il 2 settembre 1989 Ozzy Osbourne si risveglia nel carcere di Arsham. Accanto a lui c’è un poliziotto, ma l’ex frontman dei Black Sabbath non si spiega il motivo di quella situazione. Si guarda intorno, Ozzy, e con fare sconcertato e ancora stordito chiede al secondino: “Perché sono qui?”.

Quando Ozzy Osbourne fu arrestato

Il poliziotto gli risponde: “Vuoi che legga la tua accusa?”. Ozzy annuisce, il poliziotto prende un foglio, abbassa il capo e legge: “John Michael Osbourne, sei stato arrestato per tentato omicidio“. Poche ore prima il Principe delle Tenebre ha tentato di uccidere sua moglie, Sharon Rachel Levy nel soggiorno della loro abitazione. Il racconto arriva dagli stessi coniugi nel documentario The Nine Lives Of Ozzy Osbourne.

Sharon racconta che in quei giorni lei e Ozzy avevano litigato spesso. Quella sera, tuttavia, il marito si presentava calmo e pacifico. “Ero terrorizzata”, circostanza confermata da Ozzy che spiega che prima di aggredire la moglie si sentiva “più calmo del solito”. La coppia aveva messo i tre figli a letto e il cantautore si era seduto sul divano. “Non avevo idea di chi avessi di fronte, ma quello non era mio marito“.

Le serrande abbassate coprivano gli occhi di Ozzy, che disse: “Ho deciso che devi morire“. Improvvisamente l’artista si lanciò contro la moglie, che ebbe la lucidità di premere il pulsante antipanico ed evitare il peggio. Subito dopo arrivarono i poliziotti e arrestarono Ozzy Osbourne.

I 6 mesi di disintossicazione

In quel periodo Ozzy è nel tunnel della droga. Per questo il tribunale dispone per lui sei mesi di riabilitazione.

Sharon accarezza l’idea del divorzio, poi decide di perdonarlo: “Ero sollevata dal fatto che gli avessero imposto la riabilitazione”. Al marito dirà: “Non voglio i tuoi soldi, ma se lo farai di nuovo ti ucciderò, o tu ucciderai me”.

