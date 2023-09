Un grandissimo peccato che sia venuto meno lo storico gemellaggio tra le due tifoserie nel corso degli ultimi anni, ma ciò non toglie che in tanti si stiano chiedendo quando escono i biglietti di Genoa-Napoli in vista della ripresa del campionato. Già, perché dopo il weekend in corso andremo incontro alla sosta della Serie A dovuta agli impegni della Nazionale, con l’esordio sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, reduce dall’impresa scudetto proprio sotto l’ombra del Vesuvio.

Capiamo quando escono i biglietti di Genoa-Napoli in base alle ultime indicazioni sulla loro uscita

Ormai è risaputo che le trasferte delle big in campionato riescano a creare più appeal ed attese sulle vendite dei ticket. Vedere per credere quanto riportato alcune settimane fa in occasione della sfida tra Cagliari ed Inter, come abbiamo avuto modo di constatare con il nostro ultimo articolo a tema. La situazione a proposito della sfida di Marassi, che potrebbe presentare una cornice di primissimo livello dopo l’exploit dei rossoblu in casa della Lazio, richiede per forza di cosa un approfondimento.

Provando a trattare questioni più pratiche, inevitabile porsi domande su quando escono i biglietti di Genoa-Napoli. Allo stato attuale non si hanno date ufficiali da portare all’attenzione dei tifosi, ma con la sosta di mezzo ed una campagna abbonamenti praticamente archiviata, è altamente probabile che si possano avere comunicazioni ufficiali dal club rossoblu nel corso della prossima settimana.

Così facendo, anche i sostenitori ospiti avranno circa dieci giorni di tempo per organizzare la trasferta, al netto del fatto che con quelli del Grifone non ci siano più i rapporti delle passate stagioni. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri in merito, ma la gestione e l’uscita dei biglietti di Genoa-Napoli dovrebbe seguire le linee guida portate alla vostra attenzione in queste ore.

