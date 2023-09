Ci sono ulteriori indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi, a proposito del Samsung Galaxy S23 e della tanto attesa beta numero due, impostata su One UI 6.0 ed Android 14. Alcuni slittamenti, prima che nella giornata di ieri l’intero programma fosse esteso anche ad altri Paesi, come vi abbiamo riportato con un altro articolo. Ora, però, tocca scendere maggiormente in dettagli per comprendere in quale direzione stia andando la risoluzione dei problemi trapelati in queste settimane. Soprattutto in vista della diffusione dei test su modelli meno recenti del produttore coreano.

Focus su alcuni problemi extra risolti per Samsung Galaxy S23 con la tanto attesa seconda beta di One UI 6.0

Fondamentalmente, la seconda beta di One UI 6.0 ed Android 14 ottimizzata sui Samsung Galaxy S23 è focalizzata soprattutto sulla risoluzione dei bug. In particolare, tutto ruota attorno a quanto annunciato con il registro delle modifiche ufficiale. Il colosso asiatico menziona a tal proposito una manciata di correzioni, ma sembra incompleto. Già, perché dai primi test effettuati sul campo, come riportato nelle scorse ore da SamMobile, stanno trapelando ulteriori bugfix che non possiamo tralasciare.

Pare, infatti, che almeno un problema aggiuntivo sia stato risolto dalla beta 2nd One UI 6.0 e che, a conti fatti, non appariva all’interno dell’elenco dello stesso registro delle modifiche. Mi riferisco al fatto che gli utenti inclusi nel programma beta ed in possesso di un Samsung Galaxy S23 con One UI 6.0 siano ora abilitati a salvare le impostazioni dell’orologio all’interno della schermata di blocco.

Per farvela breve, le modifiche apportate alla posizione dell’orologio non venivano salvate. Tuttavia, con la seconda beta di One UI 6.0 a bordo dei Samsung Galaxy S23, dovremmo aver archiviato una volta per tutte il bug in questione.

