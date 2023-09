Il fenomeno Barbie non tende ad attestarsi. Sulla scia del successo cinematografico del film con Margot Robbie, record d’incassi con 567 milioni di dollari in cinque settimane, su Netflix si appresta a debuttare anche una serie animata dedicata alla bambola più famosa del mondo.

“Un tocco di magia” è in arrivo in streaming il 14 settembre 2023. Si tratta di una serie dedicata a un pubblico più giovane rispetto al film, ma conferma ancora una volta quanto il brand Barbie sia tornato in auge, giunto probabilmente ai massimi livelli di popolarità dal 1959, anno della sua creazione.

“Barbie è un fenomeno culturale che mostra il messaggio globale del marchio secondo cui chiunque può essere qualsiasi cosa attraverso contenuti che fanno costantemente appello alla creatività e alla meraviglia del nostro pubblico mondiale” ha dichiarato Alex Godfrey, vicepresidente della distribuzione dei contenuti per Mattel Television. Il manager ha aggiiunto che i contenuti animati Netflix hanno sempre puntato al “rinvigorimento del marchio Barbie e Un tocco di magia promette di portare in primo piano lo stesso livello di fantasy di cui i fan hanno goduto nelle nostre serie e speciali precedenti, offrendo ancora una volta tutte le novità. Avventure incentrate sul divertimento, sull’amicizia e su tutto ciò che riguarda Barbie”.

Continua a leggere Optimagazine