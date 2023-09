In tanti vogliono capire oggi 1 settembre quando escono anticipi e posticipi di Serie A dalla quinta giornata di campionato, considerando il fatto che la Lega nelle scorse settimane si è spinta fino al quarto turno, quello caratterizzato dal derby di Milano per intenderci, senza dimenticare la sfida tra Juventus e Lazio. Un turno cruciale, per il quale la stessa Lega ha addirittura anticipato i sorteggi delle coppe europee, in modo da consentire alle singole società l’avvio della vendita dei biglietti. Insomma, dopo la sosta per le nazionali del prossimo weekend ci sarà sicuramente da divertirsi.

Capiamo insieme quando escono anticipi e posticipi di Serie A dalla quinta giornata: le ultime indicazioni di oggi

Come osservato in occasione dell’ultima giornata dello scorso campionato, stando al pezzo pubblicato a suo tempo, ci sono diversi elementi che vanno presi in esame prima di ufficializzare il calendario di determinati turni. Se vi state chiedendo quando escono anticipi e posticipi di Serie A dalla quinta giornata di campionato, lo step propedeutico per definire il calendario si è materializzato proprio questo venerdì, in seguito ai sorteggi sia di Europa League, sia di Conference League. Insomma, ora non ci sono altri ostacoli per definire giorni ed orari di tante partite.

Inutile dire che non ci si limiterà ad anticipi e posticipi di Serie A dalla quinta giornata di campionato, in quanto i sorteggi delle competizioni europee consentono di avere un quadro chiaro della situazione praticamente fino a Natale. Va detto che il calendario delle coppe e delle singole partite saranno cose note solo da domani 2 settembre. Per questa ragione, di riflesso, è altamente probabile che i dettagli ufficiali sulla Serie A verranno a galla solo nella giornata di lunedì. O, comunque, nello scorcio iniziale della prossima settimana.

Dunque, idee più chiare su anticipi e posticipi di Serie A dalla quinta giornata.

Continua a leggere su optimagazine.com