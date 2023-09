Mancano una manciata di giorni al via del nuovo anno scolastico e molti genitori e studenti dovranno dotarsi dell’app Axios Famiglie ossia dello strumento del registro elettronico per il loro smartphone o il tablet. Soprattutto nel caso di alunni in erba alla scuola primaria ma anche nel caso di studenti più grandi e autonomi, il tool è utilizzato per rimanere informati su eventuali comunicazioni della scuola, controllare assegni, voti, pagelle e molto altro ancora.

Funzionamento

L’app Axios è disponibile gratuitamente sia sul Play Store di Google per dispositivi Android, sia sull’App Store Apple per iPhone e iPad. Chi ha a che fare con il mondo della scuola da studente o da genitore sa bene che lo strumento del registro elettronico è fondamentale sia nel caso in cui l’esperienza di consultazione avvenga via web, sia attraverso un’applicazione mobile. Proprio la soluzione Axios non è l’unica in uso in Italia ma è di certo tra le più utilizzate negli istituti scolastici nostrani.

Per l’utilizzo dell’app Axios come registro elettronico, i genitori riceveranno dall’istituto in cui studiano i loro figli le credenziali di accesso all’applicazione. Questo passaggio è imprescindibile per l’autenticazione all’area personale. Una volta effettuato il login, il primo passo da compiere è quello di aggiungere uno o più studenti al proprio account, dalla prima voce del menù che si apre a sinistra della schermata. Nel caso di più figli, possono essere incluse tante schede distinte sulla base del numero di alunni iscritti ad un determinato istituto.

Tra le funzioni più utilizzate, ci sono quelle che consentono la consultazione di voti, assenze, compiti e lezioni all’interno delle omonime sezioni dell’applicazione. Risultano disponibili anche delle sezioni relative alle note, l’orario scolastico, il materiale didattico, la possibilità di richiedere un colloquio ai professori (quando l’opzione è attivata dalla scuola) e quella di accedere al curriculum personale dello studente, con una cronologia di tutti i suoi passaggi da una classe all’altra, magari da un grado di istruzione ad un altro (nel caso si stia parlando di un istituto comprensivo.

A parte l’esaustivo menù dell’app con tutte le sue sezioni, è giusto sottolineare che gli utenti hanno sempre uno sguardo d’insieme alla situazione dello studente dalla Home dello strumento. In alto, si visualizzano sempre le informazioni puntuali su assenze, ritardi, le uscite e la media dei voti conseguiti. Il tool è strutturato sotto forma di calendario giornaliero delle attività svolte e dei compirti assegnati. Sempre dalla stessa sezione, è possibile accedere al materiale didattico e le eventuali comunicazioni a disposizione. In alto a sinistra, l’icona di due frecce poste in cerchio sottolinea la possibilità di aggiornamento delle informazioni dispobili.

Usabilità

L’app Axios del registro elettronico è estremamente lineare e schematica nella sua progettazione. Risultano fortemente intuibili i percorsi che portano a tutte le sezioni per visualizzare le informazioni e tutti i contenuti proposti. Trattandosi di un tool per la didattica, l’esperienza di consultazione è assoluta senza annunci o altri elementi che distraggano dall’obiettivo formativo. L’utente puà scegliere tra la modalità a schermo chiaro o scuro dello strumento, semplicemente agendo sull’icona sole o luna presente sotto le voci del menù principale.

L’esperienza di utilizzo, a volte, può essere contrassegnata da qualche bug o rallentamento nella visualizzazione di determinate schermate. In questi casi, si può ovviare facilmente al problema grazie al riavvio dell’applicazione. Ad ogni modo, per evitare qualsiasi errore improvviso o malfunzionamento, è consigliabile provvedere all’aggiornamento costante dell’app dai propri store di riferimento.

Continua a leggere su optimagazine.com