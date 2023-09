Quest’oggi c’è un’offerta davvero irrinunciabile su Amazon che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di qualche anno fa che gode ancora di buon mercato e si ritrova con uno sconto mai visto fino ad ora e che potrà sicuramente far gola a tanti utenti. Se quindi state cercando un iPhone ad un buon prezzo e che sia dotato di specifiche tecniche ancora piuttosto attuali, questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna può fare al caso vostro.

A dir poco invitante il prezzo aggiornato per iPhone 13 su Amazon oggi 1 settembre in Italia

Offerta decisamente più allettante rispetto a quella riportata nei giorni scorsi. Approfondiamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon a riguardo. Si può notare subito lo sconto del 26% applicato sul prezzo da listino di 939 euro, ciò significa che quest’oggi questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna può essere acquistato sborsando la cifra di 699 euro. Il risparmio risulta essere notevole ed anche se stiamo parlando di un iPhone di qualche anno fa, risulta essere di ottima fattura e può ancora dare del filo da torcere alla concorrenza. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, non c’è il rischio che le scorte a disposizione possano terminare.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La spedizione è gratuita e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna arriverà nelle vostre case. Tra l’altro su Amazon è anche possibile acquistare tale prodotto a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a tale offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 13 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e possa far leva su un comparto hardware di primo ordine.

Qui spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee e non mancano le reti 5G. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico spicca un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

