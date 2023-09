Se avete deciso di acquistare dei nuovi auricolari true wireless con una buona qualità, ma al tempo stesso non volete spendere cifre eclatanti, quest’oggi vi suggeriamo un’interessante offerta su Amazon che non potete farvi scappare: si tratta delle OPPO Enco Air 3. Queste fantastiche cuffiette Bluetooth, le potete portare a casa sfruttando lo straordinario sconto del 14% che offre gli auricolari al prezzo di 59,99 euro (invece di 69,94 euro di listino), con il colore bianco e nella versione italiana. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche.

Il telaio delle OPPO Enco Air 3 sfoggia un design a stelo per una miglior presa all’orecchio. La forma arrotondata permette di andare a tappare la cavità auricolare, regalando un isolamento passivo dai rumori dato che manca la cancellazione attiva del rumore. Le cuffiette Bluetooth sono certificate con grado IP54 per l’impermeabilità dal sudore e dagli schizzi d’acqua della pioggia. Questo nuovo modello di auricolari wireless comprende driver da 13,4mm perfetti per i bassi e la voce. Per ottenere un sound cinematografico, subentra l’OPPO Alive Audio che garantisce un suono di tipo surround.

A bordo delle OPPO Enco Air 3 troviamo anche il Digital Signal Processor, ad elevate prestazioni, il Cadence HiFi5 DSP, che consente un riconoscimento ottimale della voce durante le chiamate ed una “cancellazione profonda del rumore AI”. Lato connettività, le cuffiette supportano il Bluetooth 5.3 con bassa latenza binaurale ed un supporto ai codec SBC e AAC. In termini di autonomia, le OPPO Enco Air 3 assicurano fino a 25 ore di riproduzione musicale ed impiegano circa 80 minuti per ricaricarsi si fino al 100%. Gli auricolari sono dotati di supporto alla ricarica rapida che garantisce in soli 10 minuti una riproduzione di ben 2 ore.

