Il programma beta One UI 6.0 per la linea Samsung Galaxy S23, che ha consentito ai suoi possessori in alcuni Paesi di provare Android 14 prima del suo rilascio mondiale, è stato lanciato un paio di settimane fa. Inizialmente è stato reso disponibile in Germania, Corea e Stati Uniti, ma il colosso di Seul ha ora esteso il programma beta a più Paesi. Nel 2018, il produttore asiatico ha introdotto la modalità oscura sui dispositivi Galaxy tramite il primo aggiornamento One UI, un anno intero prima che Google introducesse una funzionalità simile su Android di serie. Il tema scuro sta benissimo sugli schermi AMOLED di cui sono dotati molti smartphone e tablet Galaxy e riduce anche l’affaticamento degli occhi quando utilizzi il telefono o il tablet a letto di notte o in un ambiente scarsamente illuminato. Nel corso degli anni, le app Android di terze parti hanno aggiunto un tema scuro da abbinare alla funzionalità della modalità oscura presente praticamente su tutti gli altri dispositivi Android che potete acquistare al giorno d’oggi. Molte app vi consentono di passare manualmente da un tema chiaro ad uno scuro e molte di esse possono anche essere impostate per passare da un tema chiaro ad uno scuro a seconda che abbiate attivato o disattivato la modalità scura a livello di sistema (cosa che può essere eseguita dalla sezione di commutazione rapida nell’area notifiche su ogni dispositivo Samsung Galaxy).

Tuttavia, alcune app non vi consentono di abilitare o disabilitare manualmente il tema scuro e seguono sempre le impostazioni a livello di sistema, il che può essere frustrante se desiderate utilizzare alcune app con un tema scuro pur avendo l’interfaccia utente generale sul vostro telefono alla modalità chiara. Bene, sembra che il colosso di Seul comprenda questa frustrazione e abbia introdotto una funzionalità sperimentale sulla One UI 6.0 che vi consente di forzare alcune app a rimanere in modalità scura anche quando il telefono è impostato in modalità chiara. La funzionalità, intitolata semplicemente “Dark mode apps“, è disponibile nella sezione Labs del menu impostazioni e poi all’interno della voce “Funzioni avanzate” su un Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra con la One UI 6.0. Tuttavia, sembra che abbia bisogno di un po’ di lavoro perché in questo momento non ha molto senso. Innanzitutto, non potete aggiungere manualmente le app che desiderate forzare a rimanere in modalità scura. Sul secondo firmware beta di Android 14 con la One UI 6.0 per la serie Samsung Galaxy S23, l’unica app supportata è YouTube.

Ecco il problema: YouTube consente già di essere forzato ad essere utilizzato un tema chiaro o scuro indipendentemente dalle impostazioni del vostro dispositivo. È solo quando il tema è impostato sull’opzione “Utilizza tema dispositivo” nelle impostazioni dell’app YouTube che la funzionalità delle app in modalità scura può forzare YouTube a rimanere in questa modalità scura. La funzione non farà nulla anche se selezionate un tema chiaro tramite le impostazioni di un’app, quindi ci resta da chiederci a quale scopo venga servito qui. È possibile che il colosso di Seul non abbia ancora completato il lavoro su questa funzionalità, il che non sarebbe sorprendente dato che la One UI 6.0 è in una fase beta iniziale a partire da oggi 1 settembre 2023. Controlleremo di nuovo una volta rilasciate le versioni beta di Android 14 e One UI 6.0 più recenti per il Samsung Galaxy S23 (e altri telefoni che aderiranno al programma beta nelle prossime settimane) per vedere se cambia qualcosa.

Continua a leggere su optimagazine.com