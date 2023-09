Morgan a Selinunte ha vissuto un’esperienza. È quando racconta lo stesso Marco Castoldi in un video in cui mostra ciò che è accaduto durante il Festival della Bellezza e che lo ha portato a inveire contro qualcuno che disturbava la sua performance. In questi giorni il cantautore brianzolo è stato al centro delle polemiche. Nell’invettiva contro l’anonimo disturbatore, infatti, il frontman dei Bluvertigo si è lasciato scappare un “fro**o”, parola usata con toni dispregiativi e che gli è costata un’accusa di omofobia da più parti.

Per questo Morgan è stato attaccato da Andrea Scanzi. Per respingere tali accuse, Morgan si è scusato e ha pubblicato una foto in cui bacia Pete Doherty sulla bocca, ma nemmeno in questo caso ha convinto chi continua ad accusarlo. In ultima battuta, la voce di Altrove ha reso pubblico il video della serata. Nel filmato vediamo Morgan al pianoforte nell’abbandono di un’improvvisazione, quando da una melodia struggente indugia sul Mi Maggiore per poi spostarsi sul Concerto in Sol di Maurice Ravel e, su quelle note, cantare una canzone di Luigi Tenco.

Il tutto viene commentato dallo stesso Morgan con la voce sovraincisa. Alla fine dell’esecuzione, il pubblico applaude e qualcuno grida: “Battiato! Battiato!”. Dunque il cantautore riparte con le prime note de L’Animale di Franco Battiato, ma qualcuno gli grida: “Sei fuori tema!“. Morgan si volta e mostra il dito medio. La sua voce fuori campo spiega:

“Capite che dopo questa magia, dove mi sono messo davvero a disposizione per la musica, il fatto che non sia stato sufficiente per smuovere determinate persone aride e chiuse, mi ha ammazzato veramente. Sono fiero di questo concerto perché Selinunte rimarrà non il concerto dove ho detto quella stron*ata, perché non è paragonabile quella cosa all’esperienza musicale che ho fatto e ho fatto ascoltare. Chi ha avuto il cuore di sintonizzarsi con me, è stato portato veramente in alto“.

Il resto della storia è ben noto. Tuttavia, con questo video inedito dell’esibizione di Morgan a Selinunte abbiamo un contesto più chiaro di ciò che è stato prima dell’exploit che gli è costato un’accusa di omofobia.

