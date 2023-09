Honor ha presentato alla fiera IFA 2023, che si sta tenendo a Berlino, in Germania, il bellissimo e nuovo colore limited edition che sfoggerà il suo smartphone Honor 90: si tratta della Peacock Blue edizione limitata destinata al mercato europeo, i cui colori si ispirano a quelli intensi della coda di pavone. Per quanto concerne le restanti caratteristiche, non vi sono cambiamenti o novità; andiamo, dunque, a vedere insieme quali sono le specifiche tecniche che possiede il device.

L’Honor 90 presenta un display curvo AMOLED Full-HD+ da 6,7 pollici con risoluzione 2664 x 1200 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e densità di pixel 435ppi. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, con GPU Adreno 644, abbinato a 8/12/16GB di RAM e 256/512GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone sfoggia sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da ben 200MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un sensore di profondità da 2MP; frontalmente la selfie-cam è da 50MP con apertura f/2.4. Lato software, il dispositivo lavora con il sistema operativo Android 13 ed interfaccia MagicOS 7.1. Per il mercato globale lo smartphone è disponibile nei colori Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver e Peacock Blue.

ARTICOLI CORRELATI

In termini di autonomia, l’Honor 90 integra una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata SuperCharge da 66W. Quanto a connettività il device offre la rete 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. Ricordiamo che il nuovo smartphone nella colorazione Peacock Blue Limited Edition è già disponibile all’acquisto, ma solo nella versione da 12/512 GB al prezzo di 549,90 euro, disponibile sullo shop ufficiale HiHonor.

Continua a leggere su optimagazine.com