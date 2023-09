Le novità dopo l’esplosione di Rush! erano nell’aria, e negli anni abbiamo notato senza troppi sforzi l’estremo spirito prolifico della band romana. Il nuovo singolo dei Maneskin è radiofonico come da tradizione, proprio come ogni brano lanciato nell’etere da Damiano David e soci. Honey (Are U Coming?) è fuori, oggi venerdì 1° settembre, su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Il taglio è rimasto lo stesso: la batteria di Ethan Torchio è un beat secco e quasi militaresco, motore di spinta dei riff di Thomas Raggi che sono sempre la spina dorsale del groove che distingue ogni produzione dei Maneskin. Victoria De Angelis chiude l’atmosfera con il suo tocco percussivo che accompagna, inevitabilmente, il canto di Damiano David. Il tutto si muove nelle stanze funk-rock degli anni ’90, stile che è proprio dei Maneskin e che si evolve progressivamente nei suoi.

Ancora una volta il rock italiano incontra la scena internazionale. Damiano David che grida: “Honey! Are you coming?” è già nella nostra testa dopo il primo ascolto, dettaglio che ci fa capire che la band romana sa sempre come fare centro. I Maneskin non approfondiscono sull’intensità, piuttosto guardano al palco. È facilissimo, infatti, immaginare questo brano intonato dalle folle oceaniche che accorrono sempre ai loro concerti con Damiano che tende il microfono verso il pubblico per coinvolgerlo nel ritornello liberatorio.

Settembre si apre con questo nuovo singolo dei Maneskin, per forza di cose tra le più attese novità del 2023. Ci sarà un nuovo album? C’è chi se lo chiede, anche se i tempi di Rush! sono ancora stretti e vicini. Non sarebbe strano, dal momento che tantissimi artisti sono riusciti a lanciare due dischi nello stesso anno (vedansi i Red Hot Chili Peppers, vedasi Ed Sheeran), ma voliamo bassi.

[Intro]

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

[Verse 1]

I know a place downtown, babe, if you wanna go

I’m gonna show you how this Italian amor

It’s gonna love you harder than ever before

You will li-i-i-i-ike it

We’re gonna get sky-high and create a new world

Where somebody might die, but nobody gets hurt

And if it sounds good for you, baby, just say the word

You will li-i-i-i-i-ike it (Ah)

[Pre-Chorus]

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

It’s five AM

I’m made for you, we can’t deny it

[Chorus]

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?



[Verse 2]

Before I found this place I was feeling so blue

But then it turned me out, let it do it to you

It’s not a one-night stand if it turns into two

Oh, I li-i-i-i-i-ike it (Yeah)

[Pre-Chorus]

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

Let’s try again

I don’t deserve you, you’re a diamond

[Chorus]

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

[Outro]

Honey, are you coming?