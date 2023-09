Come sta Celine Dion? Gli ultimi aggiornamenti arrivano da sua sorella Claudette Dion e non sono per niente rassicuranti. La donna ha rilasciato dichiarazioni nuove al magazine Hello Canada, e ha ammesso che a Celine Dion serve solo un miracolo.

Ha precisato che la cantante sta combattendo con tutte le sue forze contro la malattia. Soffre infatti di sindrome paralizzante della persona rigida, che approfondiamo qui sotto.

Le sue condizioni di salute, di recente si sono aggravate costringendo all’annullamento della tournée mondiale già fissata. Ad oggi, Celine Dion non è in grado di salire sul palco. I concerti – e ogni altra attività lavorativa – sono sospesi fino a data da destinarsi. E si teme il peggio.

La voce dell’indimenticabile My Heart Will Go On, colonna sonora del celebre film Titanic, ha un fisico forte e sta combattendo con tutte le sue forza. Questo emerge dalle nuove dichiarazioni della sorella a Hello Canada. La sindrome paralizzante della persona rigida è una malattia che conosciamo ancora troppo poco. Claudette Dion ha confermato i numerosi spasmi muscolari – tra i sintomi – impossibili da controllare.

Cos’è la sindrome paralizzante della persona rigida

La sindrome paralizzante della persona rigida è una malattia neuromuscolare rara che colpisce il sistema nervoso e i muscoli, causando rigidità muscolare estrema e spasmi. Tale patologia può rendere estremamente difficile anche il movimento più semplice ed è alla base della decisione sofferta di Celin Dion che l’ha portata all’annullamento del tour mondiale.

La gravità dei sintomi può variare notevolmente da persona a persona e in base ai diversi momenti della giornata. La sindrome paralizzante della persona rigida è considerata una malattia autoimmune: in questi casi, il sistema immunitario dell’essere umano attacca erroneamente il proprio corpo.

La causa della sindrome paralizzante della persona rigida non è ancora stata compresa. Fattori genetici e ambientali giocano un ruolo decisivo nell’insorgenza della malattia.