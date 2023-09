Siamo destinati a toccare con mano una fotocamera decisamente aggiornata con il Samsung Galaxy S24 Ultra, stando almeno alle anticipazioni trapelate in queste ore per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sul top di gamma in uscita ad inizio 2024. Cosa dobbiamo aspettarci? Al di là dei passi in avanti previsti sul fronte processore, come abbiamo avuto modo di riportarvi un paio di giorni fa con un altro articolo, oggi è importante concentrarsi sul fronte camera, provando per una volta ad andare oltre il solito discorso che si focalizza sui semplici megapixel inseriti nella scheda tecnica.

Probabile evoluzione per la fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra con nuovo sensore in arrivo

In quale direzione stanno andando le indiscrezioni di oggi a proposito della fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra con nuovo sensore? Secondo le ultime indiscrezioni, al netto del fatto che sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP come il suo predecessore, il tanto atteso Galaxy S24 Ultra utilizzerà un sensore più recente. E questo potrebbe fare la differenza più dei numeri che avremo modo di osservare all’interno della scheda tecnica del dispositivo, secondo i rumors trapelati proprio in queste ore grazie a SamMobile.

A detta del sempre affidabile informatore Ice Universe, come sempre pronto a sbilanciarsi su queste tematiche tramite i suoi canali social, il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere dotato del sensore della fotocamera ISOCELL HP2SX da 200 MP. Si tratta a conti fatti di una versione ottimizzata rispetto allo standard ISOCELL HP2 che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi tramite il Samsung Galaxy S23 Ultra. Scendendo in dettagli, si scopre che ha un formato ottico di 1/1,3 pollici e una dimensione dei singoli pixel di 0,7 µm.

Insomma, passi in avanti evidenti dal Galaxy S23 Ultra al nuovo Samsung Galaxy S24, in attesa di ulteriori svolte per il pubblico italiano.

Continua a leggere su optimagazine.com