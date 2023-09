Era il 1° settembre 2018 quando a Noto si celebrava il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Come ogni anno, la coppia pubblica dediche reciproche su Instagram, una colata di miele che attira orde di fan e follower con gli auguri dispensati ora tramite semplice emoji a forma di cuore, ora con panegirici come “vi amo” e altre parole di felicitazioni.

L’anniversario di matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni scrive: “Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco“. Fedez scrive: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”.

Va detto che la coppia ha dovuto affrontare diverse intemperie, soprattutto da agenti esterni incontrollabili: dalle preoccupazioni per la salute della piccola Vittoria al tumore di Federico Lucia, ma anche le presunte crisi di coppia dopo il siparietto con Rosa Chemical a Sanremo e le saltuarie scomparse di Fedez dai social per i suoi problemi personali.

“Fra la luce e in mezzo al buio”, per citare il rapper e imprenditore, la coppia sopravvive ancora oggi. Anche agli hater, che nei loro post di reciproci auguri intervengono per soddisfare la propria giornata.

I commenti degli hater

“Belli e antisionisti, così vi vogliamo”, potrebbe essere un commento da hater oppure no, perché qui c’entrano i punti di vista. In ogni caso, si fa riferimento a quella volta in cui Fedez ricordò Vittorio Arrigoni quando si riaprirono i conflitti sulla Striscia di Gaza. Arrigoni, ricordiamolo, contestò l’appoggio di Roberto Saviano a Israele. Arrigoni era un attivista pacifista ucciso a Gaza nel 2011, da sempre sostenitore del binazionalismo per la pace israelo-palestinese, lottò contro la pulizia etnica da parte dello Stato di Israele contro il popolo palestinese.

“E tu che vai con gli uomini, un vero amore”, scrive una utente per ricordare, appunto, il siparietto di Fedez a Sanremo con Rosa Chemical. La giornata è ancora lunga, tuttavia.

