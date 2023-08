Dopo un po’ di tempo ritorna ad essere scontato il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon, smartphone che ritroviamo in offerta nella variante nera da 128GB di memoria interna. Per diverse settimane infatti abbiamo notato come il prezzo di questo iPhone 14, seppur definito scontato, fosse al di sopra degli 800 euro, decisamente più elevato di quello che attualmente ripropone il famoso sito di e-commerce. Andando infatti più nello specifico si può notare come Amazon abbia scontato il prezzo da listino di 1029 euro del 22%, arrivando al costo finale di 799,99 euro.

Finalmente risulta allettante il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon da oggi 31 agosto: situazione in Italia

Nuovo rilancio, dunque, dopo quello di fine agosto. In questi giorni invece si era notato come questo modello fosse arrivato a costare anche 849 euro, con un prezzo più fisso che si aggirava ogni tanto sugli 829 euro. Ciò significa che lo sconto di quest’oggi risulta essere davvero interessante e da non lasciarsi scappare se si ha intenzione di puntare su questo iPhone 14. La disponibilità è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Inoltre Amazon consente anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, altro elemento positivo che permetterà a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di offerta.

Se quindi state pensando di acquistare un iPhone 14, sicuramente questo è il momento migliore per farlo, in attesa poi di capire se ci saranno altri sconti di rilievo con l’arrivo sul mercato dell’iPhone 15. Parlando del modello in offerta sul famoso sito di e-commerce si può notare come questo top di gamma sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Non manca un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, con modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Si punta poi su reti cellulari 5G ultrarapide. Infine la batteria è stata decisamente migliorata, garantendo riproduzioni video per oltre 20 ore.

