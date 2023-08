Sta circolando come se non ci fosse un domani la fake news rigurdante Carolina Marconi, visto che alcune pagine su Facebook stanno sfruttando l’annuncio diffuso da lei stessa sui social a proposito della scomparsa del cane per dar vita ad alcuni post decisamente clickbait. Un po’ come avvenuto in passato con altri personaggio famosi, stando ad esempio alle notizie riportate nelle scorse settimane con Iva Zanicchi sul nostro magazine, occorre fare chiarezza su come siano andate le cose. Solo in questo modo i lettori riusciranno a capire quali fonti ignorare e quali giudicare attendibili.

Occorre fare attenzione alla bufala su Carolina Marconi morta oggi: cosa succede all’ex concorrente del Grande Fratello

Allo stato attuale, quali sono gli elementi da prendere in considerazione in merito alle voci su Carolina Marconi morta? L’ex concorrente del Grande Fratello di recente ha sì parlato di lutto, ma in riferimento al cagnolino che è passato a miglior vita. Qualcuno, però, ha pensato di pubblicare la foto della diretta interessata con il messaggio “addio per sempre”, stando anche alle informazioni riportate da altre fonti. Il tutto ha generato fraintendimenti vari, lasciando intendere che fosse stata lei a lasciarci per sempre. Per fortuna, le cose non stanno così.

Il mondo delle fake news sta gradualmente facendo spazio ai titoli ambigui ed alle descrizioni delle foto che generano confusione. Così facendo, determinate pagine Facebook riescono a far convergere traffico verso il proprio sito web, fornendo solo all’interno dell’articolo informazioni chiare sulle singole vicende. Tanto, arrivati a quel punto, l’obiettivo di questi soggetti risulterà ormai raggiunto.

Fate dunque attenzione ad annunci più o meno espliciti, come quelli che lasciano credere la storia su Carolina Marconi morta, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello è viva e vegeta oggi 31 agosto.

