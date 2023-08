Ci sono nuovi elementi da prendere in esame, oggi, a proposito del Samsung Galaxy S23 e del rilascio della tanto attesa beta con One UI 6.0. In tanti, infatti, avevano dato per scontato che entro la fine di agosto avremmo toccato con mano la seconda beta impostata proprio su Android 14, garantendo continuità alla prima release ed alla necessità di apportare delle correzioni rispetto al primissimo upgrade che i tester hanno provato nel corso delle ultime settimane. Dovremo portare ancora un po’ di pazienza, fermo restando che come sempre avviene in queste circostanze, il programma non è stato esteso al nostro Paese.

Confermato l’ulteriore slittamento per Samsung Galaxy S23 e beta One UI 6.0: prospettiva oggi

Qualche sentore, a tal proposito, c’era stato già nei giorni scorsi, quando abbiamo condiviso coi nostri lettori un primo bollettino incentrato sul leggero ritardo accumulato dal colosso coreano. Vedere per credere il nostro approfondimento in merito. Provando a scendere maggiormente in dettagli, pare che Samsung abbia annunciato tramite @IceUniverse ed il suo forum della community in Cina di aver fatto slittare il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.0 Beta dal 31 agosto al 4 settembre. Come accennato in precedenza, stiamo parlando della seconda beta.

Dunque, l’appuntamento è fissato entro la prossima settimana, come confermato anche da SamMobile. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non possiamo essere sicuri del motivo per il quale Samsung abbia ritardato la distribuzione del prossimo aggiornamento beta di One UI 6.0, ma è probabile che la situazione che si è venuta a creare sia figlia di bug non previsti dagli sviluppatori. A detta della fonte, ad esempio, le animazioni balbettano di tanto in tanto, mentre a volte app e widget scompaiono dalla schermata principale.

Solo con il trascorrere dei giorni ne sapremi di più sul Samsung Galaxy S23 e sulla nuova beta con One UI 6.0 e Android 14.

Continua a leggere su optimagazine.com