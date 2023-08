Motorola ha ufficializzato la data di lancio del Moto G54. Stando alle informazioni rivelate dal brand stesso, lo smartphone verrà lanciato in India il prossimo 6 settembre e reso disponibile all’acquisto tramite Flipkart. Lo stesso dispositivo è stato anche confermato per il lancio in Cina il 5 settembre. Il portale di e-commerce ha confermato alcune specifiche chiave, rivelando che il Moto G54 sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7020, un chip octa-core con una frequenza massima di 2,2GHz e una GPU Mali-G57 MC3 e caratterizzato da una configurazione a doppia fotocamera accompagnata da un flash LED.

Detto ciò, andiamo a vedere quali sono le presunte specifiche tecniche del nuovo Moto G54. Il dispositivo dovrebbe presentare un display LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ (2400 × 1080pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Octa-core Dimensity 7020 di MediaTek, abbinato a 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna; inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione tramite una scheda microSD. Lato software, il telefono lavorerà con il sistema operativo Android 13. Quanto al comparto fotografico, il dispositivo sarà dotato sul retro di un sensore principale da 50MP con OIS e un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP. La fotocamera frontale selfie è da 16MP.

Il prossimo Motorola G54 sarà alimentato da una batteria da .000mAh, dotato di supporto alla ricarica rapida TurboPower da 30W, che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 30 minuti, e di una porta di ricarica USB Type-C. Quanto alle altre caratteristiche, il device sarà dotato di scanner di impronte digitali montato lateralmente, sblocco facciale, configurazione altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Moto Spatial Sound, jack audio da 3,5 mm, design idrorepellente IP52, supporto alla connettività 5G. Le opzioni di colore sono: verde menta, blu perla e blu notte.

