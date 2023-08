Il mese di settembre notoriamente coincide con l’inizio della stagione televisiva. Le serie televisive, in realtà, non si fermano mai, neanche in estate. Abbiamo visto infatti che ad agosto ci sono state diverse uscite interessanti.

In questo periodo dell’anno, però, si concentrano spesso tantissime novità. E il 2023 non è da meno. Le varie piattaforme di streaming provano a piazzare il loro cavallo vincente e conquistare il pubblico.

Ecco una Top 5 delle serie TV più interessanti in arrivo a settembre 2023.

Tahir’s House – 6 settembre: direttamente dall’Arabia Saudita, su Netflix debutta una serie irriverente incentrata sulle vicende della famiglia Tahir che tenta disperatamente di salvare la propria pescheria dal fallimento. Tra situazioni paradossali ed eventi esilaranti i personaggi impareranno nel corso degli episodi i valori della fratellanza e del sacrificio.

No Escape – 28 settembre: Paramount+ propone un thriller drammatico in 7 episodi che racconta la storia di due amiche, Lana e Kitty. Insieme sfuggono dalla loro routine nel Regno Unito e si mettono in viaggio su uno Yacht chiamato The Blue verso l’Asia orientale. La loro imbarcazione però viene ritrovata in mare aperto, alla deriva, senza nessuno a bordo.

The Continental – 22 settembre: Una miniserie che ripercorre l’universo di John Wick, saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves. I 3 episodi su Prime Video ci portano nella New York degli anni ’70, dove Winston Scott e altri efferati killer che si ritrovano al Continental Hotel.

Justified: City Primeval – 6 settembre. Su Disney Plus arriiva una miniserie tra il poliziesco e il western che continua la storia di Justified, prendendo ispirazione dal romanzo di Elmore Leonard “City Primeval: High Noon in Detroit” e dal racconto “Fire in the Hole”. Raylan Givens ha lasciato il Kentuky e ora è maresciallo a Miami, dove oltre a lavortare deve crescere sua figlia. Ma presto si ritroverà a all’inseguimento dell’Oklahoma Wildman, Clement Mansell, sfuggito alla polizia di Detroit.

Song of the Bandits – 22 settembre: Un po’ action drama, un po’ western. Su Netflix debutta una serie in 9 episodi in cui un gruppo di viaggiatori coreani si ritrovano a difendere la città senza legge di Jiandao, durante il periodo dell’occupazione giapponese in Corea del Sud.

