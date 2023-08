Nome: Jessica

Cognome: Brugali

Anno di nascita: 1992

Città: Bergamo

Piattaforma: TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Jessica Brugali

Jessica Brugali è una speaker radiofonica e star di TikTok, nata a Bergamo nel 1992. Fin da bambina ha mostrato il suo talento e la sua passione per il mondo dello spettacolo, partecipando a concorsi di bellezza e spot pubblicitari.

La sua prima esperienza televisiva risale al 2008, quando ha partecipato come valletta a un programma di una rete locale. Da allora ha collezionato numerose apparizioni in trasmissioni famose come Quelli Dell’Intervallo, Ciao Darwin, Pomeriggio Cinque e Avanti Un Altro, dove ha affiancato il conduttore Paolo Bonolis.

Nel 2011 ha vinto il concorso di bellezza Miss Padania, un traguardo che le è costato tante polemiche per l’appellativo poco carino di “miss Lega”, mentre in più occasioni Jessica Brugali ha ribadito di non essere mai stata tesserata né elettrice del Carroccio.

Nel 2019 ha iniziato la sua avventura su TikTok, dove ha conquistato milioni di follower con i suoi video divertenti e creativi, spesso in compagnia del suo cagnolino Sean e del suo nonno. Ha fondato il team Jessi Gang, con cui ha realizzato dei challenge e dei musical. Ha collaborato con altri influencer famosi come Gianmarco Rottaro, Marta Losito e Fabrizio Pisu.

L’esperienza in radio

Jessica Brugali è anche una speaker radiofonica che conduce il programma Generazione Z su Radio Zeta, dove propone le ultime novità musicali e intervista gli ospiti. Ha partecipato anche a eventi come il Wired Next Fest e il Giffoni Film Festival.

Jessica Brugali è una ragazza solare, simpatica e spontanea, che ama condividere la sua vita con i suoi fan. È molto riservata sulla sua vita sentimentale, ma si sa che ha avuto una relazione con il cantante Leano Morelli. Vive a Bergamo con il suo cagnolino Sean e il suo nonno.

