Netflix punta ancora sulle produzioni sudcoreane. Il 22 settembre arriva in streaming l’action drama Song of the Bandits, serie creata da Han Jeong-hoon e diretta da Hwang Jun-hyeok. Il progetto, sviluppato da Studio Dragon, è strutturato in 9 episodi zeppi di combattimenti, duelli, con forti richiami ai western americani.

Song of the Bandits – Trama

La serie è ambientata negli anni 20, nel pieno dell’occupazione giapponese in Corea del Sud. In questo periodo molti coreani trovano riparo nella città senza legge di Jiandao, in Cina. Qui i viaggiatori saranno chiamati a unirsi per difendere con tutti i mezzi a loro disposizione il loro insediamento dagli invasori nemici.

In una terra senza legge, alcuni banditi agguerriti sono pronti a tutto per difendere la propria patria e gli affetti più cari… anche a costo della vita. Sinossi ufficiale Netflix

Song of the Bandits – Cast

I personaggi principali della serie televisiva Songs of Bandits sono i seguenti:

Lee Yoon (Kim Nam-Gil) è un coreano che presta servizio nell’esercito giapponese in Corea del Sud. Le circostanze lo portano a lasciare tutto alle spalle e viaggiare a Jiandao, in Cina. Diventa un bandito per proteggere l’insediamento di Jiandao e la sua gente.

(Kim Nam-Gil) è un coreano che presta servizio nell’esercito giapponese in Corea del Sud. Le circostanze lo portano a lasciare tutto alle spalle e viaggiare a Jiandao, in Cina. Diventa un bandito per proteggere l’insediamento di Jiandao e la sua gente. Nam Hee-Shin (Seohyun) nasconde la sua vera identità e lavora come capo sezione nell’ufficio ferroviario per il governo controllato dai giapponesi in Corea.

(Seohyun) nasconde la sua vera identità e lavora come capo sezione nell’ufficio ferroviario per il governo controllato dai giapponesi in Corea. Lee Chung-Soo (Yoo Jae-Myung) ex comandante dell’esercito del movimento indipendentista in Corea, ora guida l’insediamento coreano a Jiandao.

(Yoo Jae-Myung) ex comandante dell’esercito del movimento indipendentista in Corea, ora guida l’insediamento coreano a Jiandao. Lee Gwang-Il (Lee Hyun-Wook) è un ufficiale militare giapponese ostile a Lee Yoon.

(Lee Hyun-Wook) è un ufficiale militare giapponese ostile a Lee Yoon. Eon-Nyeon (Lee Ho-Jung) è un sicario abile con le armi. Viene assunta per uccidere Lee Yoon e si dirige a Jiandao per eseguire la sua missione.

Song of the Bandits – Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Songs of the Bandits

Continua a leggere Optimagazine