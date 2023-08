Arrivano proprio in questi minuti riscontri incoraggianti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22 o con un Galaxy S23, visto che almeno qui in Europa era in sospeso da tempo il discorso relativo all’uscita dell’aggiornamento di agosto. Dopo aver visto la luce in altri continenti nello scorcio iniziale di questo mese, dunque, a partire da oggi 30 agosto dovrebbero arrivare le prime testimonianze di coloro che inizieranno a ricevere l’apposita notifica in Italia e nei Paesi a noi vicini. Un ritardo per certi versi anomalo, considerando gli standard ai quali ci ha abituati questo produttore negli ultimi anni.

Inizia a sbloccarsi per i Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23 il rilascio dell’aggiornamento di agosto

Da monitorare soprattutto la situazione del Samsung Galaxy S22, dopo che la scorsa settimana anche sul nostro magazine abbiamo parlato di una patch dalle dimensioni importanti. Di sicuro abbiamo oggi un firmware destinato a mettere piede anche in Italia, magari risolvendo alcuni problemi relativi alla sicurezza. Difficile, invece, che i possessori dei top di gamma 2022, senza dimenticare ovviamente i Samsung Galaxy S23, possano imbattersi in nuove funzionalità. Quelle arriveranno con calma e pazienza tramite One UI 6.0 e Android 14.

Tornando all’argomento del giorno, è interessante rifarsi a quanto riportato da SamMobile, secondo cui il firmware per la serie Galaxy S22 ha una dimensione di file enorme di circa 1,8 GB. Probabile, dunque, che il discorso sia connesso a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana. Al contempo, il pacchetto software per la serie Galaxy S23 arriva a circa 1,3 GB.

Per quest’ultimo, si parla con insistenza dell’aggiunta dell’attivazione/disattivazione dello zoom 2x nell’app della fotocamera. Il telefono utilizza un ritaglio nel sensore della fotocamera principale da 200 MP per offrire una qualità dello zoom più vicina alla qualità ottica. Vedremo cosa cambierà, invece, per il Samsung Galaxy S22.

