All’inizio di quest’anno, il colosso di Seul ha sorpreso i fan del Galaxy S abbandonando la sua strategia a doppio chipset per la serie Samsung Galaxy S23 e potenziando il trio di punta con un chip Qualcomm in tutto il mondo. Exynos era fuori dai giochi, ma solo temporaneamente. Secondo quanto riferito in tempi non sospetti, il chip Exynos tornerà nella gamma Galaxy S il prossimo anno, ma anche così, le cose presumibilmente saranno diverse. Come riportato da “SamMobile“, una nuova voce suggerisce che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà alimentato esclusivamente dal chipset Snapdragon 8 Gen. 3 “for Galaxy” in tutto il mondo. Questo non sarà il caso per il resto della gamma 2024, ma secondo quanto riferito il produttore asiatico farà un’eccezione per il modello Ultra.

Secondo i dati di mercato di Omdia, il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato il fiore all’occhiello più venduto dell’OEM sudcoreano nella prima metà del 2023. In effetti, è stato il telefono Android più venduto a livello globale e alcuni sospettano che l’esclusività di Snapdragon sia stata una delle ragioni di questo successo. D’altra parte, i modelli standard e plus hanno beneficiato di questa esclusività del chip in egual misura, ma non sono riusciti a raggiungere la top 10. I fan sembrano aver gravitato maggiormente verso il modello Ultra.

Indipendentemente da ciò, il colosso di Seul potrebbe essersi messa all’angolo utilizzando un chip Snapdragon esclusivamente per i telefoni di punta del 2023. Molti fan preferiscono Snapdragon a Exynos e, di conseguenza, potrebbe non essere facile per il produttore asiatico tornare alla sua classica strategia su due fronti e dividere il mercato tra i chip Exynos e Snapdragon nell’intera serie di punta. La teoria ora è che i Samsung Galaxy S24 e S24+ utilizzeranno il SoC Exynos 2400 non annunciato in alcuni mercati e lo Snapdragon 8 Gen. 3 in altri, mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà il chip Snapdragon ovunque nel mondo per accontentare i fan. Per quanto riguarda i chip stessi, il chip Exynos 2400 sembra promettente sulla carta, soprattutto perché il colosso di Seul ha avuto molto più tempo per svilupparlo. Si dice che abbia 10 core CPU ed il doppio dei core GPU dell’Exynos 2200. Lo Snapdragon 8 Gen. 3 “for Galaxy” ha otto core CPU ed alcuni core hanno un clock superiore rispetto alla versione standard del chip.

