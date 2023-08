Nome: Giuseppe

Cognome: Troccoli

Anno di nascita: 1959

Città: Taranto

Categoria: Musica

Chi è Joe T Vannelli

Joe T Vannelli, pseudonimo di Giuseppe Troccoli, è un dj, produttore discografico e conduttore radiofonico. Nato a Taranto il 26 novembre 1959, è di origini lucane ed è uno dei maggiori esponenti della musica house ed elettronica in Italia e nel mondo.

La sua carriera inizia nel 1978, quando lavora come dj in un locale di Milano e come venditore di dischi importati. Nel 1983, apre il suo primo studio di registrazione e inizia a produrre le sue prime tracce. Nel 1991 fonda la sua etichetta discografica, la Dream Beat, con cui lancia artisti come Robert Miles di cui produce la sua canzone più celebre, Children.

Lo stile di Joe T Vannelli mescola influenze soul, funk, jazz e latin pop. Tra i suoi successi più noti ci sono Play With The Voice (con Csilla), Sweetest Day Of May (con Joi Cardwell), Don’t Bring Me Down (con Helen & Terry) e Get It On (con Rochelle Fleming). Ha collaborato con artisti internazionali come David Guetta, Timbaland, Missy Elliott, Loleatta Holloway e Mark Knight.

Il successo nel mondo

Oltre alla produzione musicale, Joe T Vannelli è anche un apprezzato dj e performer. Ha suonato nelle consolle più prestigiose del mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza al Marquee di New York. Ha creato il suo brand Supalova, una one-night caratterizzata da uno show di cantanti, musicisti e performers. Ha partecipato a eventi come il Love Parade di Berlino e il Tomorrowland in Belgio.

Joe T Vannelli è anche un noto conduttore radiofonico. Dal 1999 al 2019 ha condotto il programma Slave To The Rhythm su Radio Deejay, dove ha proposto le ultime novità della musica house ed elettronica. Dal 2020 conduce il programma House Of God su m2o, dove continua a diffondere la sua passione per la musica da club.

Con le sue produzioni e le sue performance, Joe T Vannelli ha contribuito a diffondere la cultura della musica house ed elettronica in Italia e nel mondo. È considerato un esempio di talento e professionalità dalla generazione Z.

