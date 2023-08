Solitamente prima dell’annuncio ufficiale dei dispositivi Google, trascorrono settimane o mesi di rumors e indiscrezioni: questa volta, invece, il colosso di Mountain View ha commesso un errore e pare abbia fatto trapelare uno dei loro dispositivi di punta che sarà lanciato il prossimo mese di settembre. Parliamo del Pixel 8 Pro: la società ha utilizzato accidentalmente l’immagine sul sito ufficiale del suo prossimo smartphone. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il nuovo Google Pixel 8 Pro è stato notato per la prima volta da Mishaal Rahman e Android Setting su X (precedentemente Twitter). Il device è stato rivelato in una bellissima variante di colore Porcelain. Il produttore californiano ha pubblicato senza volerlo un’immagine del dispositivo sul suo sito Web Google Store, precisamente nella pagina promozionale “Abbonamenti e servizi Google“. Tuttavia, dopo essere stata individuata, la società è stata fulminea nel rimuovere l’immagine. Quest’ultima mostrava una persona rispondere a una chiamata su un telefono Google Pixel 8 Pro in porcellana. Cosa sappiamo fino ad oggi del prossimo device? Ecco le presunte specifiche tecniche.

Il Google Pixel 8 Pro dispone di un display OLED da 6,71 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento LTPO a 120Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Tensor G3 di Google, abbinato a 12GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, dovremmo trovare sul retro un modulo a tripla fotocamera (come è possibile notare dall’immagine trapelata accidentalmente e poi rimossa) caratterizzata da un sensore principale da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare da 64MP e un teleobiettivo da 48MP. La fotocamera frontale è di 11MP. Quanto all’autonomia, il telefono dovrebbe integrare una batteria da 4950mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 27W, e supporto per la ricarica wireless da 12W. Le colorazioni disponibili sono: liquirizia, porcellana e cielo.

