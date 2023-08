Kurt Cobain in sedia a rotelle spiazzò tutti, quando si presentò sul palco del Reading Festival il 30 agosto 1992 con una lunga parrucca e un camice stazzonato, spinto dal giornalista Everett True. Una performance, evento raro durante i concerti dei Nirvana, che in quell’occasione fu accolta con divertimento dai fortunati che si trovavano sotto il palco. Lo show fu memorabile e ancora oggi viene considerato una delle migliori esibizioni del power trio di Seattle, insieme a quella presso il Paramount Theatre.

Quando Cobain e True raggiunsero il centro del palco, il frontman dei Nirvana si alzò fingendo affaticamento e si aggrappò al microfono. Quasi biascicando, cantò il verso: “Some say love it is a river”, incipit della canzone The Rose di Bette Midler. Poi si accasciò come se fosse morto improvvisamente. Kurt Cobain non faceva cose a caso. In quel contesto, infatti, già a 25 anni la voce di Smells Like Teen Spirit si trovò spesso sotto i feroci riflettori del gossip per i continui rumor sulla sua salute mentale. Erano gli anni, inoltre, in cui la moglie Courtney Love fu più volte accusata di aver assunto eroina mentre era in dolce attesa di Frances Bean.

Kurt Cobain decise di rispondere a quelle voci di corridoio con l’avanspettacolo, la provocazione, un colossale dito medio puntato contro le testate che da troppo tempo rincorrevano le ipotesi spacciandole per vere. Il pubblico rispose con un applauso scrosciante mentre Dave Grohl fiondava i primi colpi secchi al rullante. Poco dopo i Nirvana fecero partire il concerto con Breed, con quella rullata iniziale che ricordava le pale di un elicottero e un sound granitico, ruvido e meravigliosamente grunge.

Quella performance di Kurt Cobain fu inserita nella raccolta Live! Tonight! Sold Out! per tutti coloro che non ne fossero a conoscenza.

