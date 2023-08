Mancano ben due mesi ad una delle partite più attese di tutto il campionato, anche per alcune implicazioni di calciomercato, ma da alcune ore in tanti sono alla ricerca dei biglietti di Inter-Roma. La sfida è in programma nel corso dell’ultimo fine settimana di ottobre ed al momento non sono noti neppure gli anticipi ed i posticipi di quel turno di campionato. A tal proposito, sarà molto importante conoscere il calendario delle partite di Champions League ed Europa League, visto che sono quasi sempre gli impegni europei delle squadre italiane a determinare giorno ed orario dei match di campionato.

Cresce l’attesa per i biglietti di Inter-Roma con Lukaku: quando escono per i tifosi delle due squadre

Dopo la richiesta di informazioni sui ticket per la sfida tra Cagliari ed Inter, andata in scena in terra sarda ieri sera, occorre aggiungere un tassello a quanto riportato di recente con un altro articolo. Dunque, sta crescendo con il trascorrere delle ore l’attesa per i biglietti di Inter-Roma con Lukaku destinato a vestire la maglia giallorossa per quella sfida. Al di là del probabile esodo dei tifosi giallorossi, sempre appassionati a pronti a seguire la squadra in trasferta, sono soprattutto gli interisti a chiedersi quando escono. Tutti vogliono partecipare all’evento, magari per contestare civilmente le ultime scele personali dell’attaccante belga.

Conoscendo gli standard della società nerazzurra, è probabile che l’uscita dei ticket avvenga con grande anticipo rispetto all’evento. Difficilmente, però, l’appuntamento verrà fissato prima di fine settembre. Di sicuro, per non disturbare la prevendita di un main event come il derby tra la stessa Inter ed il Milan in programma dopo la sosta, dovremo attendere un mese abbondante prima di procedere con l’acquisto.

Insomma, situazione tutto sommato abbastanza chiara sui biglietti di Inter-Roma, con il grande ritorno di Lukaku a San Siro destinato ad attirare l’attenzione non solo tra i tifosi delle due squadre.

Continua a leggere su optimagazine.com