Si discute sempre sulla durabilità dei telefoni pieghevoli. Sebbene tali domande siano legittime, le aziende produttrici di smartphone, come Samsung, si stanno impegnando per rendere i telefoni pieghevoli più durevoli ogni anno che passa. L’ultimo Samsung Galaxy Z Flip 5 è stato recentemente sottoposto al test di durata del famoso YouTuber JerryRigEverything, e il risultato è positivo. Come riportato da “SamMobile“, Zack Nelson, che ha il canale YouTube JerryRigEverything, ha messo a dura prova il device. A proposito del test, lo schermo del telefono, che ha la protezione Gorilla Glass Victus 2, ha iniziato a mostrare graffi al livello 6 della scala di durezza Mohs, con graffi più profondi al livello 7 (risultato simile a quello ottenuto da altri smartphone ormai da anni).

Il display interno inizia a graffiarsi al livello 2, con scanalature più profonde al livello 3. Questo è previsto in quanto lo schermo è realizzato in UTG (Ultra-Thin Glass). Quando gli schermi sono stati sottoposti al test di combustione, entrambi hanno iniziato a mostrare segni di bruciatura dopo pochi secondi. Secondo Nelson, gli utenti del Samsung Galaxy Z Flip 5 non dovrebbero premere troppo forte mentre utilizzano lo schermo interno e proteggerlo da monete e chiavi. Il dispositivo è ​​stato anche sottoposto al test di piegatura. La cerniera del telefono ha resistito e, sorprendentemente, non c’era alcun segno di flessione, a differenza di altri telefoni pieghevoli come il Motorola Razr 40 Ultra. È interessante notare che Nelson ha piegato il Samsung Galaxy Z Flip 5 più volte dal retro, ma il telefono ha funzionato perfettamente. Ha perfino versato polvere e sporco dappertutto e ha continuato a funzionare senza grossi problemi.

Nel complesso, il test di JRE mostra che il Samsung Galaxy Z Flip 5 è ​​un telefono a conchiglia abbastanza resistente, soprattutto se paragonato ad altri sul mercato. Il test simula l’utilizzo nel mondo reale e, sebbene il telefono sembri resistente per un telefono a conchiglia, non è ancora durevole come un tradizionale telefono a piastra.

