In passato attraverso la rigenerazione urbana si tendeva a concentrarsi soltanto su alcuni aspetti specifici, come per esempio migliorare la sostenibilità ambientale di un quartiere, favorirne lo sviluppo economico, oppure promuoverne l’attività culturale.

Oggi, invece, l’approccio più efficace è una rigenerazione urbana completa, capace di intervenire in contemporanea su tutti gli aspetti che consentono di migliorare le città in smart, green e wellbeing city, ossia progetti con un impatto positivo sull’ambiente, il benessere e l’economia di una città o un quartiere.

La centralità delle persone è una priorità nei progetti architettonici moderni, negli interventi di pianificazione urbanistica e nella riqualificazione del paesaggio, un approccio che alcune realtà hanno saputo anticipare e cominciare a proporre già da diversi anni. È il caso, per esempio, di EuroMilano, società specializzata in progetti urbanistici che incidono positivamente sulla qualità della vita delle persone che vivono in città.

In particolare, l’azienda ha dato vita a uptown milano, il primo distretto del benessere realizzato in Italia: si tratta di una vera e propria wellbeing city situata nel quadrante nord ovest di Milano, già esistente e in continua evoluzione, formata da complessi residenziali funzionali ed ecosostenibili, immersi nel verde e dotati di tantissimi servizi volti a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, dalle piste ciclopedonali ai centri scolatici integrati.





La rigenerazione urbana ambientale, economica, sociale e culturale

La rigenerazione urbana offre un importante contributo nella risoluzione dei problemi che affliggono le città, promuovendo l’inclusione sociale, lo sviluppo economico sostenibile, l’efficienza energetica e la qualità della vita.

Il tutto attraverso un processo che introduce soluzioni efficaci di mobilità sostenibile e integrata, abitazioni che offrono un maggiore comfort indoor ed edifici a basso consumo dotati di tutti i servizi indispensabili per la quotidianità.

Ovviamente in una wellbeing city non mancano spazi verdi curati e protetti, in grado di assolvere sia alla funzione ambientale di mitigare l’effetto serra, catturando la CO 2 , sia alla funzione sociale fornendo zone verdi in cui trascorrere il tempo libero, fare sport e muoversi in sicurezza.

Wellbeing city: tecnologia e tocco umano trasformano le smart city

Per dare vita a una wellbeing city è fondamentale valorizzare l’aspetto olistico delle città e destinare quello tecnologico all’ottimizzazione delle cose, ossia infrastrutture, edifici, strade, spazi pubblici e privati. La tecnologia, infatti, deve essere pensata intorno alle persone, al loro benessere e qualità di vita.

Si tratta di un concetto di abitare innovativo, in cui le abitazioni non sono spazi dedicati esclusivamente al relax e alla vita privata, ma le case diventano dei luoghi multifunzionali che assicurano il massimo comfort.

Oggi, infatti, molte persone hanno bisogno di utilizzare lo spazio domestico in modo più versatile, sia come ambiente per il riposo che spazio lavorativo e luogo di svago. Per questo motivo non basta applicare le tecnologie moderne alle abitazioni, ma è necessario ripensare gli spazi abitativi nell’ottica del benessere di chi ci vive e lavora.

Si tratta, per esempio, dell’approccio seguito per la progettazione di Inspire UpTown, il nuovo complesso residenziale dello smart district UpTown Milano che offre un’esperienza di vita urbana innovativa.

Inserito nel parco urbano più grande e accogliente di Milano, Inspire UpTown vanta edifici contemporanei, ecosostenibili e confortevoli perfettamente integrati con la natura circostante, ma anche un ecosistema di servizi condominiali unico per conciliare la vita privata e la quotidianità in modo ottimale, requisiti essenziale di una moderna wellbeing city.

