L’azienda Realme, di recente, ha ospitato un evento in Cina a margine di cui ha presentato il suo ultimo smartphone, il Realme GT 5. Oltre al telefono, la società cinese ha portato al debutto anche gli auricolari Realme Buds Air 5 e Realme Buds T300. Tali auricolari, appena lanciati sul mercato, sono dotati di straordinarie caratteristiche come l’impressionante cancellazione attiva del rumore (ANC) e la resistenza alla polvere e all’acqua. Entrambe le cuffie Bluetooth, insieme alle Realme Buds Air 5 Pro, sono state recentemente lanciate a livello globale. A questo punto, non ci resta che dare insieme un’occhiata, in particolar modo, ai dettagli delle specifiche delle nuove Realme Buds Air 5.

Gli auricolari Realme Buds Air 5, come già accennato ad inizio articolo, offrono una cancellazione attiva del rumore di 50 dB, una riduzione del rumore a banda ultralarga a 4000Hz e un driver titanizzato da 12,4mm per un suono del tutto migliore. Le cuffie sono dotate di connettività Bluetooth 5.3, supportano i codec AAC e SBC e possono essere controllate tramite gesti tattili. Gli auricolari presentano sei microfoni, la riduzione del rumore AI ENC ed una modalità di gioco a bassa latenza di 45ms, oltre a garantire chiamate limpide ed un’esperienza di gioco fluida.

L’app Realme Link permette agli utenti di eseguire la personalizzazione e gli aggiornamenti. Le nuove Realme Buds Air 5 possono essere associate a due dispositivi contemporaneamente e vantano un grado di impermeabilità IPX5. La durata della batteria è di ben 7 ore senza cancellazione del rumore e di 4,5 ore con cancellazione attiva. La custodia di ricarica si estende a 38 ore (una ricarica di 10 minuti garantisce fino a 7 ore di riproduzione). I nuovi auricolari Realme sono disponibili nelle opzioni di colore Deep Blue e Pure White, con una custodia di ricarica abbinata. Le cuffie hanno un prezzo di 299 Yuan (ossia 41 dollari) tramite Realme China, e adesso, sono disponibili anche in India al prezzo di INR 3499 (42 dollari).

