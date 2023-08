Giungono alcuni aggiornamenti decisamente particolari, oggi, per quano concerne il Samsung Galaxy S23 ed il rilascio della seconda beta basata su Android 14 e sulla tanto attesa interfaccia One UI 6.0. In particolare, dopo aver analizzato nella giornata di ieri alcune offerte allettanti per il modello in questione, è fondamentale comprendere in quale direzione stia andando il suo sviluppo software. Se non altro, perché questi modelli saranno i primi a ricevere l’aggiornamento più delicato di questo 2023 tra i prodotti concepiti dal colosso coreano. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.

Non ci sarà alcuna beta 2 per il Samsung Galaxy S23 oggi: tarda l’uscita di One UI 6.0 ed Android 14

Quali sono le ultime notizie trapelate in queste ore? Come ha riportato SamMobile, oggi 29 agosto era in programma il rilascio della seconda beta per il tanto chiacchierato aggiornamento. Inutile dire che il Samsung Galaxy 23 avrebbe goduto di una corsia preferenziale, essendo questa serie l’ultima ad aver visto la luce nello scorcio iniziale di quest’anno. Se da un lato non dovrebbero esserci particolari problemi dietro il suddetto slittamento, a maggior ragione se pensiamo che il medesimo appuntamento dovrebbe essere fissato la prossima settimana, al contempo non bisogna dimenticare il modus operando del colosso coreano.

In particolare, per aggiornamenti così importanti abbiamo almeno cinque beta prima di passare al firmware ufficiale e definitivo. Inevitabile che imprevisti del genere finiscano con il determinare leggeri ritardi anche sull’appuntamento finale. Staremo a vedere se verrà rispettata o meno la tempistica inizialmente trapelata per l’uscita del pacchetto software, visto che i vari Samsung Galaxy S23 pare siano destinati a fare questo step entro e non oltre il quarto trimestre di quest’anno.

Cosa vi aspettate dalla prossima beta ottimizzata sugli stessi Samsung Galaxy S23? Fateci sapere qui di seguito.

