Siete propensi a cambiare smartphone e ad acquistarne uno nuovo del marchio Apple? Quest’oggi, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’iPhone 13, in commercio già da due anni, ma tutt’ora risulta il best buy su Amazon. Il dispositivo è disponibile sull’e-commerce con un incredibile sconto del 20% e in offerta al prezzo di 749 euro (invece di 939 euro di listino). Potete portare a casa il telefono scegliendo tra quattro opzioni di colore: Azzurro, Mezzanotte, Rosso e Verde. Il dispositivo è venduto e spedito stesso da Amazon, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis al check-out.

iPhone 13 è uno smartphone che lavora con il sistema operativo iOS 15, è dotato di caratteristiche all’avanguardia che lo rendono un’ottima scelta per qualsiasi tipo di utilizzo. Non manca la certificazione IP68, che rende il device impermeabile e perfetto per ogni tipo di situazione. Il telefono vanta un design convincente, con uno spessore di 7.7mm e dotato di regala un ottimo touch and feel. iPhone 13 sfoggia un ottimo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Sotto il profilo hardware, iPhone 13 dispone di un processore Apple A15 Bionic (a 5nm), abbinato a 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Per quanto l’autonomia, il telefono integra una batteria da 3240mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 20W.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Quanto al comparto fotografico, iPhone 13 dispone sul retro di una doppia fotocamera da 12MP, grandangolo e ultra-grandangolo, con Dual-LED dual-tone flash, HD e panorama; frontalmente anche la fotocamera selfie è da 1 MP. Lato connettività, questo fantastico smartphone offre Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS ed NFC.

