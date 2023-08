Quando Definitely Maybe degli Oasis arriva sugli scaffali degli store di dischi, è il 1994. Dall’altra parte dell’oceano tutto è già compiuto: il grunge è la rappresentanza più importante della nuova generazione rock, ma dal Nuovo Continente è arrivata anche l’ondata pop punk con gli Offspring e i Green Day. E il Regno Unito? È tutto finito dopo i Beatles, i Led Zeppelin e i Queen? Se vogliamo parlare di fenomeni di massa, possiamo rispondere affermativamente a questa domanda. La risposta viene però ribaltata quando sugli scaffali compare l’opera prima dei fratelli Liam e Noel Gallagher e della loro band. È il 29 agosto 1994.

Definitely Maybe degli Oasis è un mondo pop inasprito da chitarre distorte che attingono da blues, beat, rock’n’roll e punk, il tutto impreziosito dalla voce del frontman che sì, come lui stessi ammette, riprende i canoni gettati da Johnny Rotten e un discorso interrotto verso la fine degli anni ’70.

Il risultato è tutto in quelle canzoni radiofoniche ma non troppo, perfette per uno sfondo di mattoni rossi che ci restituiscono un Regno Unito ombroso e fumante, ma con sprazzi di sole che fanno breccia nelle classifiche per un glorioso ritorno. Supersonic e Live Forever sono la partenza perfetta per riconquistare il mondo a colpi di canzoni apparentemente immediate ma audaci abbastanza per ipnotizzare un pubblico che non sapeva di aspettare quella novità scanzonata.

Le intenzioni sono tutte nella prima traccia Rock N’ Roll Star, ma nel disco troviamo anche l’irriverente Cigarettes & Alcohol. Un album grezzo come le prime esperienze richiedono, ma sofisticato abbastanza per non rimanere in secondo piano. Da quel momento la storia del rock non è più la stessa. Gli Oasis hanno fatto la rivoluzione, magari senza inventare nulla ma riconfezionando una scena alternativa spenta da troppo tempo.

