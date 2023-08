La Ohio Valley Wrestling è una storica federazione di wrestling indipendente con sede a Louisville, nel Kentucky, fondata nel 1993 da Danny Davis. Negli anni 2000 è stata una fucina di talenti che poi sono diventati leggende della WWE. Sul ring della OVW hanno lottato futuri campioni come John Cena, Brock Lesnar, Dave Bautista. Quel periodo di splendore tornerà a vivere a partire dal prossimo 13 settembre su Netflix. Sarà disponibile infatti sulla piattaforma di streaming la docuserie in 8 episodi “Wrestlers” che racconta appunto i fasti della Ohio Valley Wrestling.

Netflix, dunque, dopo Glow, serie incentrata sul wrestling femminile che ha avuto un grande successo iniziale, andato poi via via scemando nel tempo, continua a puntare sullo sport entertainment più popolare degli Stati Uniti.

La regia di Wrestlers è stata affidata a Greg Whiteley, già mente di altre produzioni a tema sportivo come Last Chance U e Cheer. Le riprese sono state fatte con una Minolta Prime per dare allo spettatore un’esperienza visiva unica.

La docu serie racconta il periodo d’oro della OVW, territorio di sviluppo per le superstar del futuro, e della crisi finanziaria che ha colpito la federazione negli anni successivi. Tra le voci che raccontano le vicende della Ohio Valley Wrestling, come si nota nel trailer ufficiale, c’è anche Al Snow, ex stella della WWE e della ECW.

