Prezzo davvero imperdibile su Amazon per il Samsung Galaxy S23 che può contare su uno sconto molto importante che potrebbe far capitolare tantissimi utenti. Se siete ancora indecisi su quale top di gamma puntare, sicuramente l’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S23 potrà farvi scegliere con molta più serenità. Parliamo di un modello di quest’anno che si ritrova ad un costo decisamente vantaggioso ed in questi casi bisogna cogliere la palla al balzo.

Sta ricominciando a calare il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi: i dettagli dell’offerta

Altra grossa offerta, dunque, dopo quella esaminata dieci giorni fa. Approfondiamo più nel dettaglio cosa propone a riguardo quest’oggi il famoso sito di e-commerce. In primis bisogna evidenziare come si stia parlando del Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna, modello che su Amazon può contare su uno sconto del 34%. Ciò significa che dal prezzo iniziale di 1015 euro si è arrivati alla cifra attuale di 665,99 euro e risulta essere una delle più convenienti presenti sul mercato smartphone. Un’occasione imperdibile per chi desidera di avere finalmente tra le mani questo Samsung Galaxy S23.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna risulta essere gratuita. Nel giro di pochi giorni questo top di gamma arriverà nelle vostre case. Tra l’altro, per chi ha difficoltà nello sborsare tale cifra in un’unica volta, ecco che Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, ma l’elemento di spicco è il comparto hardware vista la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da una RAM da 8GB. Per la fotocamera spazio a tre sensori posteriori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Il sensore anteriore è da 12 megapixel. Permette di registrare video in 8K e la batteria è da 3900 mAh. Resta a voi la decisione finale.

