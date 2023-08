L’annuncio è ufficiale: quest’oggi è stato lanciato in Cina l’attesissimo Realme GT 5, il device dotato di CPU personalizzabile. Il dispositivo è disponibile in due diverse opzioni di capacità della batteria: uno dei modelli è dotato di una batteria da 4600mAh, dotata di un supporto per la ricarica rapida da 240W, mentre l’altro modello ha una batteria da 5240mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Il device ha anche un sensore di impronte digitali in-display, un doppio altoparlante con supporto Dolby Atmos, supporto per la connettività 5G e un supporto Whirlwind memory engine 2.0 che può mantenere in vita fino a 76 app in background. Andiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche.

Il nuovo Realme GT 5 è dotato di un display AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione 1.5K, luminosità 1400 nit ed una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con GPU Adreno 740, che racchiude fino a ben 24GB di RAM RAM LPDDR5X e 1TB di storage interno UFS 4.0. Il portatile è dotato di una batteria da 5240mAh che supporta la ricarica rapida fino a 240W. Lato software il dispositivo lavora con il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia Realme UI 4.0 in cima. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Realme GT 5 presenta sul retro una fotocamera principale da 50MP (sensore Sony IMX890) con apertura f/1.88 e supporto OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 ed un sensore macro da 2MP con flash LED e apertura f/2.4. La fotocamera frontale è da 16MP.

L’ufficiale Realme GT 5 offre le seguenti connettività: slot per schede dual-SIM, 5G, 4G VoLTE Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3, GPS/Beidou/Glonass/GALILEO/QZSS, una porta USB Type-C e NFC. Quanto ai prezzi, la versione con 150W e 12/256GB costa 2999 Yuan (che al cambio corrisponde a circa 380 euro), mentre con 16/512GB costa 3299 Yuan (circa 418 euro); il modello con 240W e 24GB/1TB costa 3799 Yuan, ossia circa 481 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com