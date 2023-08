Non importa quanto buono possa essere il supporto firmware di un’azienda, nessun dispositivo dura per sempre e arriva il momento in cui ogni smartphone smetterà di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo. Il colosso di Seul ha aggiornato la sua politica di supporto del firmware da due a tre anni, poi si è impegnata a supportare alcuni dispositivi con quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Come riportato da “SamMobile“, per il 2023, l’11 agosto l’azienda sudcoreana ha lanciato il suo primo programma beta One UI 6.0 basato su Android 14 per la serie Samsung Galaxy S23. Il dispositivo non sarà l’unico dispositivo ad eseguire One UI 6.0 una volta concluso il programma beta, ma alcuni Galaxy i dispositivi non avranno Android 14. In breve, la serie Samsung Galaxy S21 (incluso S21 FE) e tutti i flagship S successivi possono beneficiare di quattro aggiornamenti del sistema operativo, il che significa che prima o poi dovrebbero ottenere Android 14 e la One UI 6.0. Lo stesso vale per i Samsung Galaxy A33, A53, A73 e modelli successivi.

Ci sono anche alcuni famosi telefoni o tablet Galaxy che non disporranno di Android 14 con la One UI 6.0 a causa della loro età. Se vi stai chiedendo quali, ecco un elenco di dispositivi che non riceveranno più grandi aggiornamenti e funzioneranno per sempre con Android 13 con la One UI 5. Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per i seguenti telefoni e tablet Galaxy. Questi dispositivi Samsung non riceveranno Android 14 e la One UI 6.0, ma continueranno a ricevere patch di sicurezza ancora per un po’. Evidentemente, se il vostro dispositivo esegue una versione del sistema operativo Android 13 precedente e non è nell’elenco, non riceverà nemmeno Android 14. Il supporto per questi dispositivi è terminato molto tempo fa. Ecco l’elenco: “Samsung Galaxy S10 Lite, S20FE, S20, S20+, S20 Ultra, Note 10 Lite, Note 20, Note 20 Ultra, Z Flip (LTE/5G), Z Fold2, A22 (LTE/5G), A32 (LTE/5G), A51, A71, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab S6 Lite (2020), Tab S7 /Galaxy Tab S7+“. Il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 prima del solito ed i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono stati i primi a ricevere la One UI 6.0. I telefoni dovrebbero eventualmente essere seguiti dai vecchi flagship della serie S e dagli ultimi Z Fold 5 e Z Flip 5.

