Stiamo assistendo negli ultimi anni ad una vera e propria rivoluzione nel mondo della mobilità. Il noleggio a lungo termine è uno dei trascinatori di questo grande cambiamento. Noleggiare un’auto senza anticipo, ad esempio, è diventata una possibilità assai facile da mettere in pratica.

Oggigiorno la platea di beneficiari si è estesa comprendendo sia soggetti privati, che aziende. I vantaggi per ambe le tipologie di soggetti, sono molteplici. È quasi scontato ma essenziale, far presente che ogni convenienza va valutata in base alle esigenze personali.

La nuova formula di noleggio a lungo termine senza anticipo: in cosa consiste?

Il noleggio a lungo termine senza anticipo, è una formula che consente agli usufruitori, di poter sottoscrivere un contratto di locazione pur non versando alcun conto monetario. Dunque con zero euro, è possibile accedere ad una soluzione di mobilità utile per tutte le esigenze.

Al contrario di quel che si possa pensare, poter guidare un mezzo pur non versando un solo euro, è uno dei vantaggi più importanti per tutti coloro che odiano immobilizzare denaro. Una convenienza sia per i privati che per le aziende, che anziché corrodere la liquidità, la preservano per situazioni più urgenti.

Spesso si tende a confondere l’anticipo del NLT, con la cauzione e la caparra confirmatoria. In realtà nessuna di queste due opzioni corrisponde all’anticipo vero e proprio dei contratti di noleggio a lungo termine. Infatti, nei contratti NLT, l’anticipo viene proposto per ridurre il canone mensile, e va precisato che chiunque decida di darlo, dovrà rassegnarsi all’idea di “perderlo”.

Al contrario, se si optasse per un contratto “senza anticipo”, la rata mensile potrebbe essere lievemente più alta, ma quanto meno non immobilizzi soldi.

Optare per la locazione a lungo termine di un veicolo senza anticipo, presenta vantaggi e svantaggi. Esamineremo ora dettagliatamente ciascuno di essi, al fine di valutare attentamente la convenienza in base alle preferenze individuali.

Noi ti suggeriamo, a prescindere dalle nostre condizioni relative ai pro e ai contro, di comprendere scrupolosamente la differenza di costo del canone tra le due soluzioni.

Opzione “senza anticipo”: scopriamo i PRO

Senza dubbio, uno dei principali vantaggi nell’optare per un contratto NLT senza anticipo, è la possibilità di guidare un veicolo anche in assenza di liquidità finanziaria da anticipare. Spesso ci si trova in situazioni in cui la disponibilità di liquidità è limitata, e dunque costringendo l’interessato a rinunciare all’acquisto di un veicolo.

In aggiunta, un ulteriore vantaggio è di poter decidere liberamente se aderire all’opzione con o senza anticipo, rispetto ad una concessionaria che molto probabilmente costringerà l’acquirente ad anticipare una somma di denaro (piccola o grossa che sia).

Opzione “senza anticipo”: scopriamo i contro

Non anticipare soldi in questo specifico caso (di noleggio a lungo termine), potrebbe essere molto svantaggioso. Ma visto che non c’è alcuna regola fissa, tutto quello che devi fare è simulare le due soluzioni (optando per il miglior rapporto prezzo – convenienza).

Come ti abbiamo già spiegato, noleggiare un mezzo senza anticipo, significa aumentare lievemente la rata mensile. Non possiamo quantificare l’importo, poiché il prezzo dipende moltissimo da diversi fattori: modello del mezzo, quanto anticiperesti, durata contrattuale e così via.

Il suggerimento ideale è quello di confrontare i preventivi simulando entrambe le opzioni, cosicché possa avere un’idea specifica e una valutazione più precisa.

Perché il NLT senza anticipo è così importante?

Il noleggio a lungo termine senza anticipo rappresenta la soluzione ottimale sia per le imprese che per i privati. Questo concetto vale in particolar modo per le aziende, le quali mirano a minimizzare l’immobilizzazione di capitale (tenendo presente che l’acconto del NLT in questo caso sarà comunque perso).

La decisione di optare per l’opzione “senza anticipo”, si basa principalmente su considerazioni soggettive. Fondamentalmente, se si disponesse di molte risorse finanziarie, e si intende così ampie da non arrecare un impatto significativo al proprio patrimonio, allora varrebbe la pena considerarla per ridurre la rata mensile del canone.

D’altronde, non sarebbe prudente intraprendere un indebitamento quando si potrebbe invece scegliere di noleggiare una o più flotte di veicoli, anche mantenendo intatta la propria liquidità.

Va ribadito che la soluzione “senza anticipo”, non provoca nessun cambiamento sulle condizioni applicate al noleggio con anticipo. Questo significa che il meccanismo di funzionamento è lo stesso: si corrisponde il pagamento di una rata mensile, che riassume il canone all inclusive in una serie di servizi:

Copertura RCA: Il canone NLT comprende l’assicurazione civile obbligatoria (RCA), garantendo che in caso di sinistro non sarai tenuto ad effettuare pagamenti, a meno che non superi il massimale previsto e sempre considerando la dinamica dell’incidente. La polizza copre sia i danni a te imputabili che quelli a terzi soggetti. Soccorso stradale: Qualunque sia la situazione, che il veicolo si trovi in panne o che ci sia un ostacolo alla mobilità, il servizio di soccorso stradale assicura il trasporto del mezzo senza alcun costo aggiuntivo. È consigliabile verificare le condizioni del contratto per accertarsi se tale clausola si estenda anche al di fuori dell’Italia. Manutenzione: La rata del canone NLT include sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria. Questa caratteristica è vantaggiosa in quanto permette di evitare spese impreviste che potrebbero creare difficoltà finanziarie, sia per i privati che per le aziende. Immatricolazione: Non sono previsti ulteriori costi per l’immatricolazione del veicolo, poiché l’importo totale della rata NLT copre anche questa spesa.

In caso di noleggio per aziende, le stesse condizioni verrebbe applicate ad una flotta di veicoli e non solo al singolo mezzo locato.

