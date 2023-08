Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Ecco le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Lunedì 28 agosto. Sultan, preoccupata perché la figlia Emine le nasconde una relazione segreta, decide di affrontarla. Mehdi scopre da Zeynep una notizia scioccante: Benal è incinta del suo bambino. Inoltre scopre che la sua famiglia era a conoscenza di questa situazione e stava cercando di mandare via Benal.

Martedì 29 agosto. Mehdi ha saputo da Zynep che Benal è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia lo sapeva e aveva tramato nell’ombra per far abortire Benal e mandarla via dal quartiere. Durante il chiarimento con l’intera famiglia, Medhi scopre però che del bambino era al corrente solo Cemile, che d’accordo con Sultan, aveva offerto dei soldi a Benal per l’aborto e per trasferirsi.

Mercoledì 30 agosto. Sultan, determinata a scoprire la verità su Emine, decide di pedinarla, portando ulteriori tensioni nell’aria. Emine e Faruk continuano a esplorare la loro crescente connessione emotiva. Benal, stanca di rimanere nella sua casa, decide di trasferirsi di nuovo da Mehdi.

Giovedì 31 agosto. A casa di Mehdi si discute la questione del bambino di Benal. Nermin arriva con l’intenzione di portare via Zeynep e convincerla a non vivere nello scandalo, ma la figlia la allontana. Zeynep e Mehdi parlano fra loro, lei è disposta ad accettare la situazione del figlio illegittimo e non abbandonarlo. Emine scappa di casa lasciando un biglietto a sua madre Sultan. Poi trova rifugio a casa di Faruk che la accoglie a braccia aperte.

Venerdì 1° settembre. Zeynep e Mehdi, dopo il matrimonio, ma invece del classico viaggio di nozze decidono di fare una vacanza in un albergo di proprietà di Faruk, dove porteranno con loro anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan.

Sabato 2 settembre. Benal, stufa di restare in casa propria, si trasferisce nuovamente a casa di Mehdi. Lungo il tragitto incontra il suo ex marito, Serhat, che cerca di costringerla a ritornare sui suoi passi. L’intervento tempestivo di Mujgan evita che accada una situazione spiacevole.

