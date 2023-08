Nome: Manuel

Cognome: Mercuri

Anno di nascita: 1988

Città: Roma

Piattaforme: TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Manuel Mercuri

Manuel Mercuri è un performer, ballerino, acrobata, insegnante e content creator italiano, nato a Roma il 31 maggio 1988 sotto il segno dei Gemelli. Fin da bambino ha praticato ginnastica artistica e karate, diventando campione regionale e nazionale e cintura nera junior. Ha iniziato la sua carriera teatrale nel 2007, partecipando a diversi musical come La Bella E La Bestia, Pinocchio e Flashdance. Ha lavorato con artisti come Chiara Noschese, Enrico Montesano e Manuel Frattini.

Durante la quarantena del 2020, ha sfruttato il suo talento per l’acrobatica e il videomaking per aprire un canale su TikTok, dove ha pubblicato video comici e divertenti che hanno riscosso un enorme successo. Con la sua saga di Little Brother, ha raggiunto oltre 20 milioni di follower su TikTok, diventando uno dei creator più famosi in Italia. Ha fondato il team Mercuri Brothers, con cui ha realizzato due singoli musicali: Good Time e Do The Face.

Vita privata

Manuel Mercuri è fidanzato con Mary, una ragazza napoletana che ha conosciuto durante il lockdown. Vive tra Roma e Milano, dove lavora come Event Executive per la Walt Disney Company. Ha un profilo Instagram molto seguito, dove condivide le sue esperienze di vita e di lavoro. Il suo cantante preferito è Michael Jackson, che considera una fonte di ispirazione. Nel tempo libero ama leggere manga, giocare ai videogiochi e mangiare dolci.

Manuel Mercuri è un artista poliedrico e versatile, che ha saputo trasformare la sua passione per lo sport e il teatro in una carriera da influencer. Con i suoi video ha portato un messaggio di positività e resilienza a milioni di persone, dimostrando che si può affrontare il mondo con un sorriso. È considerato un esempio di talento e simpatia dalla generazione Z.

