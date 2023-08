Esce in autunno Souvenir di Emma, il nuovo album di inediti disponibile prima di 15 appuntamenti nei club. All’uscita del disco farà infatti seguito una speciale mini tournée di appuntamenti nelle principali location della penisola, dove Emma sarà impegnata nei mesi di novembre e dicembre per la presentazione dei nuovi brani, unitamente a quelli che hanno caratterizzato il suo percorso nella musica.

Si parte da Nonantola (Modena) il 10 novembre per far tappa a Roma con un doppio evento il 12 e il 13 dello stesso mese. Emma sarà poi a Padova il 22 e il 23 novembre per raggiungere la città di Milano il 26 e il 27 novembre.

Il 2 e il 3 dicembre, la cantante è attesa a Torino. A seguire si esibirà a Pozzuoli (Napoli), Modugno (Bari) e Firenze.

In attesa di Souvenir di Emma, i fan possono acquistare i biglietti per Souvenir in da Club ed ascoltare il nuovo singolo inedito che vedrà la rotazione radiofonica il 1° settembre. Appuntamento dunque per questo venerdì con il brano Iniziamo Dalla Fine, che apre la strada ai nuovi brani raccolti nell’album di Emma Marrone.

Scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale. Così Emma prova a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario il viaggio che l’ha condotta all’uscita del nuovo album.

Queste le tappe di “SOUVENIR IN DA CLUB ”:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE