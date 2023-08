Il lancio dell’attesissimo Xiaomi 14 Ultra è previsto per il mese di marzo 2024, ovvero un po’ prima di quello del suo predecessore Xiaomi 13 Ultra, il cui debutto è, invece, avvenuto nell’aprile 2023. Il database IMEI (International Mobile Equipment Identity) ha di recente elencato due versioni di Xiaomi 14 Ultra, entrambe destinate ai mercati cinesi e globali e con i numeri di modello “24030PN60C” e “24030PN60G“. In modo particolare, la sequenza numerica “2403” ha fatto sì che venissero alimentato speculazioni circa la sua data di lancio di marzo 2024.

La serie Xiaomi 14 include tre versioni, ossia lo Xiaomi 14, il 14 Pro aggiornato ed il 14 Ultra di alto livello. Sia Xiaomi 14 che 14 Pro hanno fatto la loro comparsa nel database IMEI, rispettivamente con i numeri di modello 23127PN0CC/23127PN0CG e 23116PN5BC/23116PN5BG per le varianti cinese e globale. Il lancio di questi modelli è previsto per la fine del 2023, forse verso novembre o dicembre. Secondo i rapporti giunti inizialmente lo Xiaomi 14 Ultra sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 (dotato di velocità superiore e di un’efficienza energetica capace di soddisfare gli utenti), con il device che porta il nome in codice “Aurora” come individuato nei codici MIUI (questo implica che il design e le funzionalità dello smartphone saranno riflessi in modo straordinario).

Anche se le specifiche ufficiali restano segrete, si vocifera che il device presenti un design all’avanguardia, prestazioni potenti e funzionalità della fotocamera superiori. Quanto alle performance della fotocamera, esse costituiscono da sempre un fattore importantissimo negli smartphone. Sebbene i sensori fotografici dello Xiaomi 14 Ultra non siano stati confermati, il device dovrebbe arrivare con il supporto di Leica, il che significa qualità e dettagli eccellenti nell’acquisizione di foto e di video. In modo particolare, si dice che la fotocamera frontale supporti la registrazione video 4K.

