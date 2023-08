Terza puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2, in onda stasera su Canale5. Come sempre, anche nella domenica del 27 agosto vedremo due nuovi episodi.

In questa seconda stagione, ambientata otto mesi dopo la conclusione della precedente, il rapporto tra Seyit e Sura non è più lo stesso. Oltretutto, Petro ha stretto una forte amicizia con la ragazza, e per l’ex ufficiale turco è una coltellata alle spalle dato che il suo presunto amico è il responsabile di tutti i suoi guai. Entrano in scena nuovi personaggi, come la famiglia di Murvet, una giovane turca che sarà il nuovo interesse amoroso di Seyit.

Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×07:

Nessuno può credere alle proprie orecchie: Seyit ha chiesto a Emine di poter prendere sua figlia in sposa. La proposta lascia esterrefatti tutti quanti, ma Emine non ne vuole sapere; non permetterà mai che la figlia si sposi con un uomo che ha un’amante. Seyit si sente molto offeso dalle parole usate dalla donna, soprattutto nei riguardi di Sura, e si sfoga con Celil, che prova a farlo ragionare. La notizia giunge subito alle orecchie di Binnaz, di Ali e anche di Alya, che corre subito a raccontarlo alla sua amica Sura. Chissà la ragazza come prenderà la notizia…

La serata si conclude con l’episodio 2×08:

Seyit è stato ferito cercando di salvare la vita di Burhan e passa la notte a casa di Lotfu, accudito da Murvet. Guzide non resiste lontana da Celil e va a trovarlo in ufficio, per dirgli addio definitivamente, ma quando esce scorge Ayse che la minaccia di andare a raccontare tutto a Yahya. Guzide la rincorre per fermarla, ma viene investita da una carrozza e perde il bambino.

L’appuntamento con la terza puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2 è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:50.

