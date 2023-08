Ten dei Pearl Jam esce il 27 agosto 1991, quando il termine grunge non è ancora entrato nel vocabolario comune. Solo dopo l’esplosione di Nevermind dei Nirvana, Ten inizia a scalare le classifiche e a conquistare il pubblico con le sue canzoni potenti ed emozionanti.

Il nome dell’album deriva dal numero di maglia di Mookie Blaylock, un giocatore di basket che i Pearl Jam avevano scelto come nome provvisorio della band, prima di cambiare in Pearl Jam per evitare problemi legali. Il disco è stato registrato in un mese a Seattle, città natale del grunge, con la produzione di Rick Parashar e degli stessi membri della band.

Le undici tracce di Ten affrontano temi come la depressione, la morte, la solitudine, l’abuso di droga e la violenza domestica, con uno stile diretto e sincero. La voce graffiata e intensa di Eddie Vedder si fonde con le chitarre taglienti di Stone Gossard e Mike McCready, il basso pulsante di Jeff Ament e la batteria incalzante di Dave Krusen. Parliamo, ovviamente, di Alive, Even Flow e Jeremy, oggi canzoni monumentali accompagnate da videoclip entrati nella storia. Il video di Jeremy, in particolare, ha vinto il premio come video dell’anno agli MTV Video Music Awards del 1993.

Ten è considerato uno degli album più importanti e influenti della storia del rock, e ha venduto oltre 13 milioni di copie solo negli Stati Uniti, ottenendo il disco di diamante. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al 209° posto nella sua lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. A distanza di trentadue anni dalla sua uscita, Ten rimane un capolavoro intramontabile e un manifesto del grunge.

Il pubblico esce disorientato da una decade – gli anni ’80 – in cui il post punk, la dance e il classic rock hanno creato ampie divisioni e fenomeni di massa: il grunge mette d’accordo quei disorientati, e Ten dei Pearl Jam avrà un ruolo determinante.

