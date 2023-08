Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è un dispositivo pieghevole tra i più ambiti, che ha proposto un certo salto di qualità che ha catturato la curiosità di molti utenti. JerryRigEverything ha smontato il terminale in tanti piccoli pezzi soffermandosi sul display interno del prodotto. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 include una soluzione chiamata “Shock Dispersion Layer“, che riduce i rischi di danni dello schermo nel caso in cui il telefono cada o subisca un qualsiasi urto.

A parer nostro bisognerebbe dare uno sguardo al funzionamento di questa pratica soluzione, che metterà in salvo il Samsung Galaxy Z Fold 5 da eventuali danni a cui verrebbe esposto in condizioni diverse. Per il resto, il prodotto include uno schermo interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7.6 pollici QXGA+ fino a 120Hz ed uno schermo esterno Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici con risoluzione HD+. Il device è spinto dal processore Snapdraon 8 Gen. 2 for Galaxy a 4nm con CPU octa-core e GPU Adreno 740, 12GB di RAM e 256/512GB o 1TB di storage interno. Il comparto fotografico include una fotocamera tripla con un sensore principale da 50MP con OIS, oltre che un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore esterna presenta un sensore singolo da 10MP; quella interna un sensore sotto lo schermo da 4MP.

Lato connettività, il Samsung Galaxy Z Fold 5 presenta un vassoio triple SIM, il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS e l’USB-C 3.2. Presente il lettore di impronte digitali capacitivo (montato lateralmente). La batteria ha una capacità da 4400mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W (via cavo) e wireless a 15W. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

