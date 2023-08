C’è grande attesa per la serie televisiva ispirata al celebre videogame Fallout che sarà in streaming su Prime Video nel 2024. Il progetto fu annunciato da Amazon Studios ormai tre anni fa e, durante la Gamescom 2023, ha pubblicato il primo teaser ufficiale della serie ambientata nel mondo postapocalittico creato da Bethesda.

Ecco un video girato al Gamescom 2023, nel quale viene mostrato il teaser di Fallout. Il video, seppur non in ottima risoluzione, consente di vedere le immagini dei Ghouls e di alcune esplosioni.

Come sceneggiatori sono stati scelti Jonathan Nolan (fratello di Christopher Nolan e co-autore di The Dark Knight) e Lisa Joy, che sono anche i registi. Produttori esecutivi sono Todd Howard, Athena Wickham e James Altman. Secondo quanto diffuso sui canali social di Prime Video, tra le principali ambientazioni vi è il Vault 33 di Los Angeles, ma le riprese hanno avuto luogo anche nello Utah e a New York.

Nel cast di Fallout ritroviamo alcuni interpreti che abbiamo già ammirato in serie di successo, come Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purnell (Army of the Dead) e Kyle MacLachlan (Twin Peaks). Tra gli attori che hanno lavorato allo show anche Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten.